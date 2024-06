La UAGRM busca posicionarse en los rankings internacionales

TAREA. Autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se reunieron para intercambiar criterios sobre cómo la universidad puede recuperar posicionamiento en los rankings internacionales. Destacan el trabajo conjunto realizado.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de la capital cruceña realizó un espacio donde se reunieron autoridades, decanos, vicedecanos, directores y docentes, para intercambiar ideas, hacer un análisis y plantear propuestas, que permitan trazar un camino para recuperar el posicionamiento de la Uagrm en los rankings nacionales e internacionales.

El rector Vicente Cuéllar, reconoció el trabajo de un grupo de docentes integrado por Luis Adolfo Mercado, Jhonny Atila, Jorge Salas y Oscar Callejas, que ha venido trabajando en este tema, realizando un diagnóstico y estableciendo la necesidad de trabajar en equipo, por lo que destacó el encuentro.

“Cuan importante es tener este tipo de reuniones, este espacio de intercambio de criterios de análisis de evaluación de la situación académica de la universidad, se ha convocado a todos ustedes par que juntos podamos intercambiar criterios. Debemos fijar el camino por el que debemos transitar para convertirnos en la mejor universidad del país y destacar en el contexto internacional”, señaló el rector.

A su turno, el vicerrector, Reinerio Vargas, resaltó que en estos casi tres años de gestión se han triplicado las carreras acreditadas tanto a nivel CEUB como al Mercosur y agradeció la predisposición de las direcciones Dicit, Dicaa y DEA por involucrarse en esta importante labor. También reconoció que en el trabajo de evaluación, no recibieron la misma respuesta de todas las facultades ya que algunas autoridades no se mostraron entusiasmadas para generar un cambio. Sin embargo, expresó que no se quedarán quietos hasta conseguir este posicionamiento.

“Este trabajo debe ser institucional, realizado por todos, ponernos la camiseta e ir por un mismo camino para alcanzar resultados óptimos”, manifestó Vargas.