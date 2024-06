La última moda en TikTok son pisos demenciales que indignan a quien sufre la crisis de vivienda. Las inmobiliarias se aprovechan

Estos días se ha realizado un vídeo en redes sociales (y también en medios de comunicación) donde aparece el vendedor de una inmobiliaria caminando con la cabeza medio torcida, por un ático en Chamberí, Madrid, de 27 metros cuadrados, para evitar tocar con la cabeza el techo.

Le da una descripción grandiosa para comentar que el lugar vale casi 200.000 €. Una de las cosas que explica para mostrar el gran valor del ático madrileño es que «es muy acogedor» y que es muy fácil de limpiar (como es «chiquitito», mucho que limpiar no hay en realidad).

Podría parecer broma sino fuera que estamos ahora mismo en un momento en el que la gente está más agobiada que nunca por el tema de la vivienda. Y no es para menos, puesto que los precios se han puesto por las nubes y no paran de crecer. La vivienda es ya el segundo mayor problema de España para la ciudadanía según el CIS.

El vendedor se llama Julio Alcalde e incluso lo han entrevistado en televisiones nacionales. Podría parecer una broma, pero él contaba lo que las redes sociales necesitan oír y, si miras otros vídeos que mucho circulan por redes sociales como TikTok o Instagaram, parece una táctica para atraer al algoritmo.

Pisos para independizarse de millones de euros

Personalmente, me aparece muy a menudo en mis reels de Instagram vídeos de la inmobiliaria Diza Consultores. No busco piso ni casa ni mucho menos en Madrid por lo que, de base, no sería el tipo de contenido que Instagram pueda relacionar con lo que consumo. Pero confieso que estos vídeos me enganchan y hace que me quede más en ellos que en otros que me enseñan. Su truco: cómo empiezan y todo lo que viene después.

Instagram, TikTok y otras no desvelan sus algoritmos del todo pero sí sabemos que si un contenido consigue mantener a la audiencia más tiempo dentro (ver varios segundos de un reel, que alguien se vea todo el carrusel de fotos y vídeos, se pase un rato leyendo el texto…), entonces el algoritmo jugará a favor de esa publicación para llegar a más gente.

«Hoy te presento el ático para que te regalen tus padres como ático perfecto en Príncipe de Vergara«. Así arrancaba hace unos días un vídeo que me apareció. Se trata de un apartamento de casi 1,3 millones de euros. Luego el vendedor se pasea por el piso, hablando de todas las bondades del lugar (aunque a veces te muestre una habitación de lo más normal).

Otro gancho: Siri búscame una casa por 5,1 millones de euros. Siri la encuentra y la protagonista del vídeo va a visitarla. ¿A quién no le da curiosidad ver qué tanto tiene una casa dentro de una ciudad para costar ese dineral?

También hay casos de vídeos de lugares que necesitan una reforma absoluta y que se venden como lugares de lujo solo por el lugar donde están ubicados, como este ejemplo compartido en X.

Al mismo tiempo, hay perfiles destinados a analizar estos anuncios de viviendas carísimas que pueden darte unas risas ante la tragedia. En A Coruña está Le Petit Patito, analizando anuncios de alquileres.

Las redes sociales como el nuevo Fotocasa

Esto no solo pasa en Madrid. A menudo me aparecen reels de vendedores de casas en mi tierra, Asturias. Suelen arrancar mostrando las preciosas vistas del lugar. Y es que las redes sociales pueden ser el nuevo Fotocasa e Idealista. Sin duda llegas a más gente, les das ideas de lugares donde no habían pensado que podían tener una casa hasta el momento o, como no, pueden ir creándonos necesidades que, de eso el marketing siempre sabe mucho.

Si buscas en un portal de venta o alquiler de casas, probablemente acotes en la zona que te interesa y en el precio que puedas permitirte. Pero las redes sociales pueden llevar sus servicios a personas con ofertas que igual no tenían en mente. De repente te aparece una casita en una montaña donde nunca habías buscado nada porque ni se te había pasado por la cabeza y ahí las inmobiliarias logran llegar a más gente.

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash