La ultraderecha carga contra Mbappé: «No esperen de él lecciones políticas»

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha pedido “contención” para hablar de ciertos temas cuando “se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia”





Foto de Mbappé en rueda de prensa

Las palabras de Kylian Mbappé han calado en la vida política de Francia. Después de que el delantero hiciera un llamamiento a la sociedad francesa y, en especial, a los más jóvenes, para frenar el ascenso de la ultraderecha y saliera en defensa de “los valores de tolerancia, diversidad y respeto”, la respuesta no ha tardado en llegar. El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha cargado contra el jugador y ha pedido “contención” para hablar de ciertos temas políticos cuando “se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia”.

En concreto, ha sido en una entrevista en France Inter, donde Chenu ha avisado: “No esperen de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses”. Aunque no ha sido el único que ha dedicado unas palabras al deportista. Laurent Jacobelli, portavoz de Agrupación Nacional, ha reinterpretado las palabras de Mbappé, asegurando que tiene “razón”. Además, ha añadido: “No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo”.

A pesar de sus detractores, también cuenta con apoyos dentro del ámbito político. El primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas que se llevarán a cabo entre el 30 de junio y el 7 de julio, ha salido en defensa del astro francés. El político ha asegurado que Mbappé está “en su papel” y ha reivindicado que estas acciones sirven como “modelo” para los más jóvenes. En cuanto a las palabras del capitán de Francia, ha considerado que se limitó a defender “un deber cívico que es el del voto” y ha destacado el posicionamiento del futbolista contra el extremismo. Además, Attal espera que “los jóvenes revisen los programas, las ideas (de cada partido) y se pronuncien” en los comicios.

Las palabras de Mbappé

Estas declaraciones han sido suscitadas por las palabras Mbappé durante una rueda de prensa en el marco de la Eurocopa, donde decidió sumarse a sus compañeros Ousmané Démbélé y Marcus Thuram y posicionarse respecto a la situación de Francia a nivel político. “Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La situación es inédita. Por ello deseo dirigirme a todo el pueblo francés y a la generación más joven que puede marcar la diferencia. Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país”, comenzaba el delantero.

El astro francés hizo, además, un llamamiento a la población francesa y, en especial, a los más jóvenes: “Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Hoy podemos ver claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Por eso hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar”. Para concluir, añadió: “Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio”. “Estoy en contra de los extremismos y de las ideas que dividen”, sentenció.