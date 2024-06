La verbena ya no será en la plaza San Francisco por riesgos en el embovedado del río Choqueyapu

La alcaldía también restringirá el paso de vehículos de carga pesada, además de la aglomeración de personas en entradas folklóricas y bloqueos.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Debido a la afectación en la bóveda del río Choqueyapu y riesgo de sifonamiento debajo de la plaza San Francisco y la Av. Pérez Velasco, la tradicional verbena paceña por el 16 de julio ya no será en este lugar. Así lo anunció el municipio paceño.

Además, otros eventos como la Entrada Universitaria tendrán que modificar su ruta, por el riesgo que implica la aglomeración de personas en el lugar.

«El informe técnico que se ha emitido indica que no haya aglomeración en la Plaza San Francisco y todos sus alrededores. En ese marco, no podemos llevar entre 150.000 a 200.000 personas a ese lugar el día de la de la verbena, no puedo. Vamos a estar con Jesús el en la boca, así que hay que buscar un lugar que nos permita desarrollar estas actividades de manera normal», afirmó Américo Gemio, secretario municipal de Culturas.

Así, ya se piensa en opciones de lugares para trasladar este evento tradicional de las fiestas julias.

«Hay lugares como la Av. Busch, la plaza Villarroel que ahora se ha modificado, la Av. Costanera», agregó Gemio.

El embovedado del río Choqueyapu tiene 89 años y se encuentra en una situación crítica. Por eso, se realizan trabajos en el río y dentro de la bóveda. Asimismo, se busca restringir el estacionamiento de vehículos en la Av. Pérez Velasco y el paso de transporte pesado. También la concentración de personas en bloqueos, marchas y otras aglomeraciones.

El alcalde Iván Arias informó que el embovedado sufrió daños por las lluvias de los primeros meses de este año. El tramo con mayor deterioro es desde la calle Yanacocha hasta el mercado Lanza. Asimismo, se busca la aprobación de un crédito de 50 millones de bolivianos para su reparación.

Estiman terminar los trabajos en noviembre de este año.