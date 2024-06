Las candidatas se preparan para la Gala Final del Miss Bolivia 2024

Las aspirantes a la corona ya están mentalizadas para lo que será su entrevista con el jurado.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Este sábado 29 de junio se llevará a cabo la esperada gala final del Miss Bolivia 2024, un evento que promete estar lleno de emociones y sorpresas. Las candidatas están ultimando detalles para este gran acontecimiento que contará con la presencia de las actuales soberanas.

Últimos Preparativos y Entrevista con el Jurado

El viernes anterior a la gala, las candidatas tendrán una entrevista crucial con el jurado. Este momento es esencial para que las participantes demuestren su personalidad, inteligencia y compromiso con el título. Marieta Serrate, una de las candidatas, expresó su nerviosismo y entusiasmo: «Mañana es la gran entrevista con el jurado, estamos un poquito nerviosas, pero creo que lo más importante es ser sinceras y hablar con el corazón».

Además de prepararse para la entrevista, las candidatas están realizando los últimos ensayos de baile para la gran noche, asegurándose de que cada paso sea perfecto.

Homenaje a Tarija y Despedida de las Reinas Salientes

La gala final contará con un emotivo homenaje a la chura Tarija, en el cual participarán las actuales reinas: Miss Bolivia Internacional, Miss Bolivia Mundo y Reina Hispanoamericana. Estas reinas están listas para entregar la corona y se han preparado con dedicación para su última aparición en el escenario.

Darla Reyes, Reina Hispanoamericana Bolivia 2023, compartió sus sentimientos sobre este momento especial: «Esta es nuestra última aparición en un escenario, así que no pierdan este momento que es muy nostálgico para nosotras. Hasta me dio ganas de llorar». Por su parte, Maria Fernanda Rivero, Miss Bolivia Mundo, expresó: «Estaremos presentes en el cuadro de apertura y también haremos nuestra pasarela de despedida. Un poco triste y melancólica porque el cariño que te da la gente es algo que no se puede olvidar».

La gala final del Miss Bolivia 2024 promete ser una noche inolvidable, que será transmitida en vivo por la Red Uno de Bolivia desde las 21:00 horas.