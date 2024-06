Las exportaciones de Bolivia caen en $us 724 millones en marzo

Las exportaciones de Bolivia cerraron en $us 1.921 millones en marzo de este año, cifra menor en $us 724 millones, en comparación con el mismo período de 2023. El Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó este descenso al cambio climático, los continuos bloqueos de carreteras, los efectos negativos del contexto internacional y la contracción económica mundial.

Entre enero y marzo de 2024, las exportaciones nacionales (excluyendo reexportaciones y efectos personales) llegaron a $us 1.901,9 millones, cifra menor en $us 730,1 millones, en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando la cifra alcanzó a $us 2.632,1 millones, lo que representa una disminución del 27,7%.

Este comportamiento se explica por las variaciones negativas en distintas actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, -20,2%; extracción de hidrocarburos, -23,4%; extracción de minerales, -0,3%, e industria manufacturera, -42,0%.

Las exportaciones de semillas y habas de soya, por ejemplo, registraron una disminución del 70,7% a causa de factores climatológicos. En el caso de las bananas, una caída del 21,7%.

No obstante, las ventas externas de cacao en grano se incrementaron en 2.016,8%; quinua, en 56,6%, y castaña, en 43,0%.

Las exportaciones de productos procedentes de la extracción de hidrocarburos, entretanto, cayeron por el descenso en las ventas de gas natural (-22,7%).

También disminuyeron las ventas externas de minerales. En el caso del zinc (-21,2%), por el nivel de compra de los países asiáticos y una menor cotización, en comparación con similar período de 2023. No obstante, se incrementaron las exportaciones de plata (28,3%) y plomo (36,5%).

En cuanto a las importaciones, llegaron a $us 2.359,0 millones en marzo, cifra menor en $us 438,2 millones, en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando la cifra alcanzó a $us 2.797,2 millones.

Con esos números, el déficit comercial fue de $us 438 millones en marzo de 2024.