¿Las filas por garrafas de gas pueden volver? Sepa qué dice el Gobierno y un experto

La falta de abastecimiento causó un gran malestar entre la población. La gente hizo largas colas durante varios días en la capital cruceña para poder abastecerse de GLP.

Fuente: Red Uno

En la últimas semanas, la distribución de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) fue irregular en Santa Cruz y se generaron filas para conseguirlas, una imagen que no se veía por lo menos hace años y un alza en los precios que alarmó a la población, perjudicando que el cilindro llegue hasta los hogares y negocios. Las personas llegaron desde lejos, viajando varios kilómetros y haciendo cola durante horas para obtener este recurso esencial. Aunque el precio oficial de la garrafa es de Bs 22,50, ante la escasez, algunos distribuidores informales están vendiendo el producto entre Bs 35 y hasta más de Bs 40 en ciertos distritos de la urbe.

El Gobierno, a través de la estatal petrolera ha descartado que haya escasez, pero, la falta en las tiendas de barrio y la especulación en los precios son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y estructural, según una exautoridad gubernamental.

Testimonios de la población

Los problemas de abastecimiento han causado un gran malestar entre la población. “Vengo desde el segundo anillo”, contó un vecino. “Antes el camión pasaba por mi casa, pero ya no pasa”. Otro ciudadano, proveniente de la Pampa de la Isla, añadió: “Llegué a las 6:30 y todavía no he conseguido gas. Esto nos preocupa mucho”.

La escasez afecta a negocios y hogares por igual. Un panadero explicó: “Necesito gas para mi panadería. Antes el camión pasaba, pero ya no. Esto nos afecta mucho”. Otra vecina de la Pampa de la Isla expresó su frustración: “En nuestro propio país, haciendo colas por una garrafa de gas. Esto nos genera tiempo y gastos adicionales”.

Historias como la de María, una vecina de la Pampa de la Isla, también reflejan la angustia generalizada. “Desde hace tres semanas no pasa el camión por mi barrio. Me he levantado a las 5:00 para hacer fila, y, aun así, a veces no alcanzo a comprar una garrafa”, narró María, quien depende del GLP para su panadería. Esta situación ha obligado a muchos a comprar comida preparada, incrementando sus gastos diarios.

Vecinos del barrio Tres Lagunas zona de la Villa Primero de Mayo protestaron cocinando a leña en una olla común, esto debido al alto elevado precio de conseguir una garrafa con gas y la escasez del cilindro. “ No nos queda más que utilizar leña y a volver como utilizábamos antes ”, relató una vecina visiblemente molesta.

La falta de GLP afecta directamente la vida de los ciudadanos. Jacinto C.V., dueño de una panadería, tuvo que cerrar su negocio temporalmente. “Sin gas, no puedo hornear el pan. Esta situación es insostenible”, expresó con desánimo.

Análisis de un experto

Sin embargo, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, ofrece una perspectiva más crítica. Ríos advirtió que Bolivia ya no produce suficiente GLP para satisfacer la demanda interna, señalando que “el país está en una transición de exportador a importador de GLP”, según él, la escasez actual es el resultado de una política exploratoria fallida de los últimos diez años.

Ríos destaca que la disminución en la producción de gas natural y condensado está llevando a un déficit en la producción de GLP. “Estamos ante un problema estructural que va a empeorar con el tiempo si no se toman medidas correctivas”, afirmó.

Ríos señaló que no solo el GLP, sino también el diésel y la gasolina están siendo importados en cantidades crecientes, debido a la caída en la producción nacional de hidrocarburos.

¿Que dice el Gobierno?: YPFB y la ANH responden

En contraste con la visión de Ríos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que no hay problemas de abastecimiento. Armin Dorgathen Tapia, presidente de YPFB, afirmó que hay una sobreproducción de GLP y que el problema radica en la distribución por parte de empresas privadas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) respaldó esta afirmación, indicando que la demanda ha aumentado debido al invierno, pero que el suministro sigue siendo continuo.

Dorgathen expresó: “Tenemos sobreproducción de GLP y no hay ningún problema de abastecimiento. Para evitar filas y especulación, la población también puede comprar de manera directa en los puestos de venta de nuestras estaciones de servicio El Pari y Cuarto Anillo, que comercializan el producto de forma normal a Bs 22,50 la garrafa”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos sostiene que la situación se debe a una sobredemanda causada por el invierno. Leslie Lanza, directora distrital de la ANH en Santa Cruz, declaró: “La sobredemanda está cubierta. Se registraron filas, pero no hay escasez”.

Mientras los ciudadanos luchan por conseguir GLP, las autoridades presentan visiones divergentes sobre la causa del problema. La estatal petrolera garantiza la disponibilidad de producción y la capacidad de engarrafado para cumplir con la demanda de GLP en la temporada de invierno.

Ante estas declaraciones, Ríos explicó “siempre le hemos echado la culpa a los transportistas, a la logística, a los surtidores, a la especulación, a la elevada demanda, pero nunca hemos reconocido y que creo que es oportuno que reconozcamos de una vez que estamos en una profunda crisis de producción de hidrocarburos que cada vez tenemos que importar más, entonces inicialmente podemos echarle la culpa a todo el mundo”.

Durante el contacto, el periodista Charles Muñoz le consultó al exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos desde su punto de vista qué opinaba sobre si el problema ¿es la distribución o es que hay un tema de fondo más estructural que agrava esta situación?

“Creo que es un problema más de fondo, yo creo que no podemos echarla la culpa a la distribución porque, como lo vuelvo a repetir; hemos empezado con el diésel, problema de desabastecimiento de diésel, problema de desabastecimiento de gasolina y ahora de GLP, la situación es estructural y es la misma”, respondió Ríos.

“Hasta hace un tiempo atrás teníamos algunos excedentes de GLP para exportar que creo ahora ya no lo tenemos y creo que el país va necesitar a importar GLP, lo he dicho en muchas oportunidades desde hace dos años y vuelvo a decirlo; el 2029 ocurrirá con el gas natural”, explicó Ríos.

Por otro lado, el Gobierno prometió investigar el problema de distribución y sancionar a las empresas responsables si es necesario. Al margen de los puntos de venta de YPFB, los usuarios pueden adquirir el producto de las distribuidoras privadas de GLP, pese a que en las últimas horas se ha generado un problema de distribución. “Como YPFB vamos a analizar cuál ha sido el problema de distribución en Santa Cruz. Si hay que rescindir contratos con las distribuidoras, lo vamos a hacer”, advirtió Dorgathen.

Mientras tanto, las filas continúaban y la frustración de los ciudadanos aumentaban, evidenciando una problemática que necesita soluciones rápidas y efectivas para evitar un mayor deterioro de la situación.

Antecedentes históricos: El gas en Santa Cruz

En años anteriores, ha habido ocasiones en las que se formaron filas debido a la alta demanda de gas licuado de petróleo (GLP) en Santa Cruz, Bolivia. Por ejemplo, durante el paro cívico y el cerco al departamento de Santa Cruz en 2022, aproximadamente 100,000 garrafas de GLP dejaron de circular. Sin embargo, en junio de 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se entregarán más de 300,000 garrafas de GLP para distribución en Santa Cruz, y aseguraron que no hay problemas de abastecimiento. A pesar de la alta demanda, la estatal ha tomado medidas para garantizar la disponibilidad de GLP durante la temporada invernal.

De dónde sale el GLP

El gas licuado del petróleo (GLP) es una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Su obtención se realiza de dos maneras:

Upstream (Aguas arriba): Aproximadamente el 60% del GLP proviene de la separación de las fracciones de butano y propano en los yacimientos de gas natural. Este proceso se lleva a cabo en los campos de extracción de gas natural.

Downstream (Aguas abajo): El 40% restante se obtiene a partir de la destilación del petróleo crudo en las refinerías. Durante este proceso, se separan los componentes del GLP, principalmente propano y butano, como subproductos de la destilación fraccionada catalítica.

En resumen, el GLP se origina tanto en la extracción de gas natural como en la refinación del petróleo crudo. Es una mezcla versátil utilizada en aplicaciones domésticas, industriales y automotrices debido a su facilidad de licuación y su alto poder calorífico. Si tienes más preguntas, no dudes en consultarme.

Cuánto GLP produce Bolivia por día

La producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) subió de 125.000 a 150.000 garrafas diarias en Bolivia, para atender la demanda y evitar filas presentadas, principalmente, en Santa Cruz, donde la oferta incrementó de 40.000 a 52.000 garrafas, informó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.

En la capital cruceña se vieron, en los últimos días, filas en demanda de GLP, por lo que se incrementó los despachos. “La demanda normal de GLP en el país es de 125.000 garrafas y estamos superando los 145.000 a 150.000. En Santa Cruz estamos despachando 52.000, cuando su demanda normal es de 40.000 a 44.000”, explicó Jiménez, según la agencia ABI.

La producción diaria de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las Plantas Separadoras de Líquidos (PSL), en Refinerías y Plantas de Campo, aumentó durante la gestión 2023, de 1.639 a 1.729 toneladas métricas diarias (TMD), según YPFB.

De acuerdo con datos de la estatal petrolera, se puede observar un incremento progresivo de producción del hidrocarburo desde 2021 que incluye la proyección de esta gestión, que va desde 1.617 (TMD) en 2021, 1.639 (TMD) en 2022 y una proyección de 1.729 (TMD) durante este 2023.

Cuántas conexiones domiciliarias hay en Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró, durante el primer semestre del año 2023, 27.968 instalaciones de gas a domicilio de las 60.000 conexiones previstas hasta finales de esa gestión, lo que se traduce en un 46,61% de ejecución, según un informe de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de la estatal petrolera.

“El objetivo es democratizar el acceso al gas para todos los bolivianos, este año ampliamos la cobertura a nivel nacional y apuntamos a 1.166.560 instalaciones de conexiones gas domiciliario”, indicó Armin Dorgathen, presidente de la petrolera estatal en aquella oportunidad.

YPFB proyecta 60.000 nuevas conexiones de gas domiciliario para este 2024 en Bolivia

Las instalaciones domiciliarias llegarán a los nueve departamentos: en La Paz alcanzan las 20.000 nuevas conexiones, en Santa Cruz 13.900, en Cochabamba 11.400, en Chuquisaca 4.100, en Potosí 4.590, en Oruro 3.010, en Tarija 2.000, en Beni 750 y en Pando 250, cifra que beneficiará a más de 5,8 millones de ciudadanos bolivianos, tomando en cuenta que una familia promedio consta de cinco miembros, según datos de la estatal petrolera.

La pasada gestión (2023), la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de YPFB concretó 77.985 conexiones, un 30% más de las 60.000 programadas.

Conclusión

La crisis del GLP en el departamento cruceño refleja un problema más profundo en la producción y distribución de hidrocarburos en Bolivia. Aunque las autoridades aseguraron que el abastecimiento está garantizado y la dotación de garrafas de gas empezó a regularizarse, para los expertos es un llamado de atención y aconsejan medidas inmediatas para evitar una crisis que complique, en el futuro, que las cocinas bolivianas carezcan de gas.