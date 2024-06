Las odiosas llamadas que cuelgan al segundo de responder tienen una explicación: la importancia de desconfiar de ellas

Todos en alguna ocasión hemos recibido una molesta llamada a la cual contestamos y cuelgan en segundos. Este sistema es molesto para todos nosotros, pues es un sinónimo de perder el tiempo y no se llega a entender muy bien que se trata de conseguir con estas llamadas de «descolgar y colgar». En este artículo te explicamos su significado, y su relación con las posteriores llamadas de spam y que pueden estar relacionadas con estafas.

Las diferentes compañías que nos contactan para cambiar nuestro contrato de teléfono, luz o gas quieren optimizar en todo momento su tiempo e ir a ‘tiro hecho’ cada vez que llaman. Esto se debe a que cada operador quiere optimizar al máximo el tiempo que dedican a cada cliente para que llamada que hagan, llamada que se responda.

Estas llamadas tratan de verificar el número de teléfono

El problema es que muchas de estas llamadas a veces no son lícitas, y pueden querer estafarnos al solicitarnos datos personales o incluso el acceso a nuestra cuenta bancaria solicitando la clave de acceso y el código de doble factor de seguridad.

Y para poder tener llamadas con un operador en la que nosotros respondamos, de manera previa un sistema automatizado hace las llamadas de manera automática a una lista de números telefónicos elegidos al azar. Este software registra si nosotros respondemos a la misma o si no lo hacemos. De esta manera queda registrado si nuestro teléfono es viable para ser contactado posteriormente, ya que es una persona que coge a teléfono que no tiene agendados. Pero si no se responde a las llamadas, indica que este potencial cliente no merece una llamada posterior porque sería un gasto de recursos.

Es por ello que cuando te hacen una llamada y te cuelgan, es simplemente un software comprobando que tu número funciona y que es viable. Posteriormente, te va a contactar una persona real para hacerte algún tipo de oferta comercial o intentar sustraer tu información personal. Y también en muchas ocasiones este sistema es usado para que los usuarios tendamos a devolver la llamada que se ha cortado, haciendo que los estafadores ganen mucho dinero al devolver la llamada al ser de tarificación especial.

Ante estos casos de llamadas de esta manera, hay que estar prevenido que si contestamos y nos cuelgan nos van a volver a llamar posteriormente para vendernos algo. Esto hace que como consejos básicos se recoge el hecho de no devolver nunca la llamada, y también bloquear a todos estos números sospechosos.

Actualmente, la propia Google incluye un sistema en su aplicación nativa de contactos para marcar estos teléfonos como ‘spam’ para que nos salte la alerta al recibir una llamada de este estilo. Al final, es un modo extra de conocer exactamente las políticas de estas empresas de telemarketing y entender la razón por la que nos llaman y cuelgan al momento.



Las odiosas llamadas que cuelgan al segundo de responder tienen una explicación: la importancia de desconfiar de ellas



Genbeta



por José Alberto Lizana



Fuente: Link