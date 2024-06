Las redes alucinan con el nivel de inglés del Rey Felipe VI en Estonia

Fuente: https://www.marca.com

El rey Felipe VI, en su viaje oficial a las Repúblicas de Estonia, Lituania y Letonia, inició su visita por este primer país. Fue recibido por el Presidente Alar Karis en el Palacio Presidencial de Kadriorg, y tras saludar a las delegaciones, el Rey firmó en el Libro de Honor.

Posteriormente, Felipe VI visitó el Parlamento de Estonia (Riigikogu) y se reunió con su presidente, Lauri Hussar, firmando también en el Libro de Honor de la Cámara. Por la tarde, en el Puerto de Tallin, visitó el buque ‘Juan Carlos I’ y la fragata ‘Blas de Lezo’, ambos en Estonia como parte del despliegue ‘Dédalo24’ de la OTAN.

Pero lo que más llamó la atención en redes sociales fue su discurso. El Rey asistió a una cena ofrecida por el Presidente de Estonia en el Palacio Presidencial de Kadriorg. Felipe VI se pronunció en inglés, lo que dejó atónitos a los que lo vieron:

«Desde cuando habla el rey un inglés tan bueno» o «Felipe VI demuestra que pertenece al grupo de personas que se crecen ante las dificultades. Es, sin duda ninguna, el mejor embajador de España», son algunos de los comentarios que pudieron leerse.

El discurso de Felipe VI en Estonia

«It is precisely at these moments that we can count on our true friends. Those with whom we share common values and principles, and a close or similar vision of the world. I can assure you: you will always find in Spain a firm and reliable ally», fueron sus palabras en inglés.

«Es precisamente en estos momentos cuando podemos contar con nuestros verdaderos amigos. Aquellos con quienes compartimos valores y principios comunes, y una visión del mundo cercana o similar. Os lo puedo asegurar: siempre encontraréis en España un aliado firme y fiable», en su traducción al español.