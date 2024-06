Legisladores de Creemos, MAS-evista y Comunidad Ciudadana coinciden en apoyar la postergación de las primarias

En tanto, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia se pronunciará sobre este tema la semana siguiente.

Una persona deposita su voto en una anterior jornada electoral. Foto: Cámara de Senadores





Fuente: Brújula Digital / La Paz



Legisladores de Creemos, Comunidad Ciudadana y del MAS-evista coinciden en apoyar la postergación de las elecciones primarias hasta el próximo año. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila dijo que el ente se pronunciará la semana siguiente.

Brújula Digital habló con cinco legisladores sobre el tema. El senador Henry Montero de Creemos, el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana y el jefe de bancada del MAS (arcista) en la Cámara Baja, Jerges Mercado, se mostraron partidarios de postergar las primarias para el próximo año.

El jefe de bancada del MAS en el Senado, Hilarión Mamani, rechazó la postergación y su colega Leonardo Loza no se refirió a esta, pero resaltó la importancia del proceso para la democracia.

“Seguramente el cronograma no daría para este año (llevar adelante las primarias) y se podría hacer al inicio del año (próximo)”, dijo Montero, quien destacó que “es cuestión de voluntad política y sobre todo que el Tribunal Supremo Electoral pueda estar en sintonía de la situación que estamos viviendo en el país, de la situación (…) en las elecciones judiciales, y en este sentido todo se puede, con voluntad política se puede, siempre que estemos apegados a la ley”.

Desde Comunidad Ciudadana, Alarcón señaló que la prioridad son las elecciones judiciales y, por lo tanto, sugirió que se deben postergar las primarias “hasta julio del próximo año”. En mayo, el líder de esta alianza política, Carlos Mesa, dijo que lo importante es asegurar las elecciones judiciales para este año, por eso hay que realizar un reordenamiento del calendario escolar.

“Si el tiempo da para que se hagan las primarias en este año, que se hagan. Pero no es lo más importante, porque todavía está lejos la elección nacional (…) Si no hay condiciones y el Tribunal Electoral no puede hacerla este año, que se posterguen para el siguiente año y nadie va a tener ningún problema con eso”, añadió Mercado.

En la otra vereda está el senador Mamani, del ala evista, quien considera que las primarias deben realizarse el 2024, en cumplimiento a la Ley de Partidos Políticos.

“Las primarias deben realizarse este año (…) No se pueden postergar (…) Los partidos políticos están esperando primarias”.

Su colega Loza no se refiere a si las elecciones pueden ser o no postergadas hasta el próximo año; sin embargo, enfatiza en que son importantes “para nuestro país”, pero considera que el Gobierno “no va a querer” realizarlas. “Va a toda costa a perjudicar”, añade.

El vocal Ávila indicó que la siguiente semana el TSE tendrá tener una reunión donde se abordará el tema de las primarias y “se hará propuesta a actores políticos, ciudadanía en su conjunto”.

“La ley establece la realización de elecciones primarias con ciertas características. Cualquier modificación de esta tiene que ser en realidad transmitida al órgano legislativo y el órgano legislativo, en uso de sus funciones, atribuciones, tendría que modificar o no esta ley”, añadió

¿Primarias cerradas o abiertas?

Unas primarias abiertas son apoyadas por la oposición. Alarcón considera que se debe modificar la norma para que las elecciones tengan este matiz.

En marzo, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó un proyecto de ley para elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas.

“No se restringe la elección, como ahora, a los militantes de los partidos políticos. Se abre el espacio para que todos los ciudadanos puedan emitir su voto libremente, una vez, por supuesto, por aquella candidatura que les parezca mejor dentro de aquellas que se presente dentro de las organizaciones políticas”, dijo Mesa, en ese entonces.

Desde Creemos el senador Montero apoyó la idea de realizar elecciones abiertas. Sin embargo, desde el MAS evista se rechazó esa posibilidad.

“Lo que no vamos a aceptar es elecciones primarias abiertas, no es posible que ciudadanos que tienen criterios políticos ideológicos afines hacia la derecha o hacia el Movimiento Al Socialismo, elijan candidatos de manera libre a otros candidatos”, afirmó anteriormente el diputado Héctor Arce.

Su colega arcista Juan José Jauregui también rechazó la posibilidad de primarias abiertas.

“Nosotros no pactamos, nosotros no tranzamos nosotros no hacemos coalición con los golpistas, es por eso que esta propuesta para nosotros, para el sector renovador del MAS no tiene ningún tipo de posibilidad de tener viabilidad”, dijo Jauregui hace unos días.