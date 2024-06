“Llevó a mi hija a un lugar secreto”: niña de 6 años fue abusada en su escuela

La madre se encuentra indignada y llena de impotencia, porque su hija fue víctima de abuso sexual por otro menor dentro de su unidad educativa.

Fuente: Red Uno

Sacaba, Cochabamba.-

Una madre desesperada denunció el abuso sexual a su pequeña hija de 6 años, el hecho se registró en un colegio de Quintanilla, el agresor sería otro menor, la progenitora aseguró que las investigaciones no avanzan.

El agresor sería un adolescente que tendría entre 10 y 14 años, hasta el momento se indicó que no pueden identificarlo, porque la directora del establecimiento no colabora con la investigación.

“El abuso sucedió en el horario de recreo, el niño fue a la cancha donde estaban las niñas, y ahí ofreciéndole un dulce la ‘llevó a un lugar secreto’ donde procedió a tocarla (…) Le tocó las partes íntimas y mi hija dice que le metió los dedos, fue el momento en que ella lloró y fue avisarle a la directora”, contó la madre de la víctima.

El hecho se registró el pasado 22 de mayo, la madre exige que se acelere la investigación, porque el agresor continúa asistiendo a la unidad educativa. La denuncia se hizo por abuso sexual, pero hasta el momento no se tiene una respuesta.

“Como mi hija se refirió a que el niño grande me lastimó, la directora le dijo que no prestó suma atención y la envió a su curso (…) La verdad no hizo nada, lo único que dijo la directora es dejaremos esto en manos de las autoridades”, añadió.

Del traumático hecho ha pasado casi un mes, la progenitora realizó la denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).