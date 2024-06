Lluvias no aliviaron el déficit hídrico en cultivos y hay preocupación en el agro cruceño

Fuente: Unitel

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Demetrio Pérez, reportó que en diferentes zonas del departamento cruceño las lluvias han sido mínimas, por lo que la siembra está en riesgo debido a que el estrés hídrico afecta a la preparación del suelo.

“Esta situación no da para un inicio de siembra, esperamos una lluvia arriba de los 50 milímetros, así que estamos esperando que haya más humedad para tener las primeras siembras de semillas para la campaña de verano”, manifestó el ejecutivo.

Mientras que el máximo dirigente de los productores soyeros del Norte Integrado, Eliazer Arellano, apuntó que la falta de lluvia no es el único problema, sino también las fallas en el abastecimiento de diésel.

“Está en peligro la producción en la zona norte, es triste tener un Gobierno que no nos apoya y da rabia cuando dicen que hay diésel, pero no tenemos para sembrar. Por mucho que haya humedad en el suelo, no se puede trabajar sin el combustible”, sostuvo Arellano.