López Obrador planea replicar las elecciones judiciales de Bolivia en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina Foto: EFE

La iniciativa de reforma judicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toma a Bolivia como una de las referencias para proponer la selección de jueces y magistrados a través del voto popular, pero el mandatario planea elegir por esta vía a todos los jueces locales de su país, lo que ha desatado críticas de algunos expertos.

Según informa el portal Animal Político, la periodista boliviana Carolina Méndez refirió que en las dos elecciones bolivianas para elegir a personas juzgadoras predominó el voto nulo (42% en 2011 y 50% en 2017), además de las críticas por la cercanía con partidos de quienes fueron postulados.

“La población en general tiene una cierta desconfianza de todo el proceso de elección de jueces y ha demostrado su rechazo votando nulo”, dijo Méndez.

“Bolivia es un referente para la reforma que impulsa el presidente López Obrador; sin embargo, en las elecciones judiciales de aquel país el 53% de los votos fueron nulos; expertos señalan que la reforma en México es inviable debido al alto número de jueces, magistrados y ministros a elegir”, dice el citado portal.

Además, menciona que, de acuerdo con la publicación “Elecciones en Bolivia: ¿aprendimos la lección?”, de la Fundación para el Debido Proceso, un 73% de los candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa habían ya ejercido cargos estatales durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rafael Archondo, periodista boliviano, coincidió en mencionar en entrevista con Azucena Uresti de Radio Fórmula que la experiencia de Bolivia con el voto popular ha sido negativa.

Tanto en 2011 como en 2017 la mayoría prefirió anular o votar en blanco, manifestó, y “esos electores le dijeron al poder político en Bolivia no nos hagas elegir jueces porque no sabemos quiénes son las personas que están en la boleta, son más de 100 personas las que están, es una sábana en vez de una boleta, y preferimos no pronunciarnos, votar en blanco”.

Y en México, especialistas como el jurista Martín Reyes advierten que existen varios problemas en este modelo de voto popular, entre ellos que “órganos políticos decidirán quienes serán candidatos, y por ello necesitarías que el presidente o una mayoría del Congreso te apoye”.

Además, “los cargos judiciales, a diferencia de los de ejecutivos y legislativos, no son cargos representativos. Los jueces sólo pueden prometer hacer cumplir las reglas del juego, es extraño pensar en lo que podrían promover las candidaturas a puestos judiciales”.

En México se pretende elegir a 1.633 magistrados y jueces, lo que Reyes considera “inviable”.