Los conflictos “no se los resuelven a palo”, sino con diálogo, señala Pedraza ante movilizaciones

Fuente: Unitel

Este martes se cumple el segundo día de protestas de los camioneros, que ejecutan el bloqueo de carreteras. A ellos se sumaron los gremialistas, que han anunciado que cumplirán similares medidas de presión si es que el Gobierno no los convoca a dialogar hasta este fin de semana.

Para el analista Gustavo Pedraza, esta situación es generada por dos matrices importantes: crisis económica y crisis política.

Señala que la falta de dólares incide en la capacidad de pago para el diésel y la gasolina y también para las importaciones por lo que las movilizaciones que se registran en cinco regiones del país actualmente se dan en función a la provisión de combustible.

“Y segundo, es la crisis política. No hay gobernabilidad, la Asamblea Legislativa no está funcionando, no han aprobado un conjunto de medidas. Hay problemas de división, hay renuncias, entonces se está descomponiendo, se ha descompuesto la economía, las instituciones y la capacidad de gobernar cada vez es menos”, advierte Pedraza.

En este contexto, cuestiona que el presidente Luis Arce se ausente del país en un momento “crítico porque este conflicto sí va a escalar”, porque “no hay posibilidades de una solución a corto plazo” y más cuando pareciera que “no hay la capacidad” para resolver los problemas.

“El primer requisito para resolver problemas es reconocer que hay un problema. El Gobierno habla de que hay una economía normal, es falso. Lo que está pasando en el país muestra que es lo contrario”, apuntó.

“Segundo, el Gobierno dice que va a haber golpe, que quieren hacer un golpe blando porque la gente está protestando. Falso. Lo que la gente quiere es que funcione su economía, que no entre en riesgo sus ingresos”, señaló Pedraza, quien consideró que, por lo tanto, este momento político no tiene vuelta atrás.

“Es decir, no hay posibilidades de decir que los conflictos van a resolverse en seis meses, un mes o un año”.

“Esta situación va a permanecer como está si el Gobierno no toma medidas correctivas. Tiene que haber una decisión gubernamental de resolver progresivamente estos problemas. Y el primer paso para ello es dialogar, es hablar”, dijo a tiempo de cuestionar que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, haya advertido con iniciar procesos a aquellos que están protestando.

“Esa es una demostración de la falta de capacidad para gobernar. ¿Y cómo se resuelven los conflictos? No se los resuelven a palo. Los conflictos se los resuelven atendiendo demanda, y esto es en mesas de diálogo, pero fundamentalmente cumpliendo compromisos (…) No solo es hacer acuerdos, fundamentalmente es cumplirlos”, enfatizó.