Los posibles candidatos para reemplazar a Biden en la carrera presidencial

Durante el evento, Biden habló con la voz áspera y tuvo tos ocasional. Desde la Casa Blanca explicaron que ello podría deberse a un resfriado que le diagnosticó recientemente su médico, Kevin O’Connor. No obstante, este detalle no fue mencionado antes de que empezara el debate.

La teoría de que los demócratas podrían elevar a Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama, como su candidata para 2024 lleva circulando desde hace mucho tiempo, ya que las encuestas han demostrado que tiene altos índices de favorabilidad. Pero Obama ha dicho repetidamente que nunca se postulará para la Presidencia y que no quiere el puesto, recoge Forbes.

Joe Biden would be a fierce competitor in a blinking contest#PresidentialDebate pic.twitter.com/LshT5CsZLE

— NOISE ALERTS (@NoiseAlerts) June 28, 2024