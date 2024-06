Maluma y Blessd hacen historia con “1 of 1”

Una colaboración que redefine la música del país marcando un antes y un después en la historia del género de Colombia para el mundo.

El mundo de la música urbana en Colombia celebra un hito sin precedentes con el lanzamiento de «1 Of 1» (one of one), el primer álbum realizado por dos artistas colombianos de género urbano: Maluma, un ícono global con múltiples premios y reconocimientos; y Blessd, la joven leyenda del reguetón en ascenso con un estilo único. Esta dupla se une para crear una obra que refleja la grandeza de cada uno como artista y su profundo compromiso con la cultura colombiana – Hecho en Medellín para todo el planeta.

«1 Of 1″ es más que un producto; es un retrato fiel de las vivencias y la cotidianidad de los barrios colombianos. Maluma y Blessd han plasmado en cada canción la realidad de diferentes estratos sociales, capturando la esencia de las calles y las historias de lucha y perseverancia que caracterizan a nuestra sociedad. “Este trabajo impactará de manera muy positiva, hemos tenido sueños desde muy muy jóvenes y ver que, si se pueden cumplir, es motivo de orgullo para quienes nos ven como modelos», aseguran los artistas.

Este lanzamiento es una invitación a soñar para todos aquellos que, como Maluma y Blessd, comenzaron desde abajo y enfrentaron dificultades para alcanzar el éxito. Es un mensaje claro para los nuevos artistas: “Que se mantengan motivados y no pierdan la esperanza”.

«Nunca antes se había hecho una producción completa a dúo entre dos artistas colombianos. Si es el primero, no se puede dos veces», afirmó Maluma, subrayando la importancia histórica de este proyecto. Agradecido con Blessd y su equipo, Juan Luis, reconoce cómo este álbum lo ha motivado a reconectarse con su esencia y mostrar nuevamente quién es como artista, lo que lo hizo «Maluma».

“Vuelvo lanzar algo con Maluma y es algo superchimba, poder hacer un álbum en conjunto, es la primera vez que dos colombianos representantes del género urbano se juntan para hacer algo tan grande como este disco y más tenerlo en el barrio el lugar donde todo comenzó y donde podemos expresar muchas cosas que Juancho y yo compartimos. Dentro de esto se sumó gente tan dura como Ronaldinho, el joyero #1 del mundo Jacob & Co. Esto es algo muy increíble y sobre todo para mí que soy una nueva estrella que estar con estas superestrellas es un sueño… Si sabe”, menciona Blessd.

Con la presentación de este trabajo, sale el video de CALL ME, grabado en el barrio Antioquia, en Medellín, ciudad natal de los artistas. En las imágenes, Maluma y Blessd, como amigos, relatan sus andanzas en la cotidianidad de la vecindad.

Además, «1 Of 1» rinde homenaje a las generaciones anteriores de artistas colombianos, cuyo legado y trabajo han inspirado a Maluma y Blessd a llegar donde están hoy. Este disco es la continuación del legado al esfuerzo y a la dedicación y a aquellos que labraron el camino en la industria musical.

Este disco es la muestra del respaldo y trabajo en equipo de las empresas que están detrás de cada uno de los artistas: Royalty Récords, Cigol Music Group, Dímelo Jara Company, Sony Music Latin, Warner Music Latin qué unidos hacen historia con una producción de alto nivel