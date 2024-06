Manfred Reyes Villa niega conversaciones privadas con Arce: “Lo conozco por televisión”

Manfred Reyes Villa y Luis Arce COMPOSICIÓN CORREO DEL SUR

Fuente: https://correodelsur.com

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa indicó que, en lo que va de su gestión, nunca sostuvo una conversación privada con el presidente Luis Arce y que, además de haberlo saludado en actos protocolares, solo lo ha visto por televisión.

En el programa “Candidatos” del canal de YouTube “Cabildeo Digital”, el burgomaestre cochabambino habló sobre la actual crisis política, económica y social que enfrenta el país de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

Tras explicar su parecer sobre la escasez de dólares y combustibles, además de criticar a los actores que intentan “debilitar al Gobierno y que se caiga lo más rápido posible”, Reyes Villa fue consultado por un supuesto apoyo a Luis Arce por las críticas que vertió contra Evo Morales, calificándolo como alguien con “desesperación por boicotear a su propio Gobierno, esa confrontación es la que le hace daño al país”.

Ante aquello, el político indicó que si alguna vez habló en favor del Estado “es porque el Gobierno anterior me ha cerrado absolutamente todo cuando era prefecto (…) nunca he hablado con el presidente el día de hoy, ni lo conozco siquiera, lo conozco por televisión, pero nunca he tenido un diálogo como lo tiene el alcalde de Santa Cruz permanentemente o como lo tienen otros alcaldes”, afirmó.

“Sí le he dado la mano, el 14 de septiembre, en el aniversario de Cochabamba y pare de contar, o en la primera feria internacional que vino y lo saludé, pero nunca me he juntado de tú a tú para hablar de Cochabamba o el país. (Estuve) en alguna reunión que no han convocado a los alcaldes hemos estado de lejos, esa es la relación con el Presidente”, aclaró.

Por otra parte, explicó que el poco acercamiento que tuvo con el Ejecutivo nacional fue con distintitos ministros, a fin de evitar trabas a los proyectos que se tienen previstos para Cochabamba “y no como sucede en la ciudad de La Paz”.