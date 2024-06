Mario Delgado declara victoria para Morena en CDMX, Jalisco y otras entidades: “Es un claro triunfo”

El líder nacional del partido guinda habló ante medios de comunicación para dar a conocer sus primeras impresiones sobre las elecciones de este 2 de junio

Por: Rubi Martinez

El líder de Morena durante una conferencia de prensa. (Crédito: Cuartoscuro)

Fuente: Infobae

A las 18:00 horas, tiempo del centro de México, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, declaró ante medios de comunicación una victoria contundente en siete gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siendo Guanajuato el único estado en el que aún no declaran triunfo.

En conferencia de prensa, acompañado de Gerardo Fernández Noroña, algunos candidatos del partido y otros aliados, el morenista aseguró que “una vez más el pueblo de México ha demostrado que quiere vivir en democracia”.

Según refirió, con base en distintas encuestas de salida, el partido guinda ganó las elecciones en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Morelos, Puebla, Jalisco y la Ciudad de México.

En cuanto a la Presidencia de la República, refirió que aún no pueden emitir ningún comentario al respecto, toda vez que debido a los distintos husos de horarios algunas entidades aún continúan recibiendo votos.

“No podemos hacer ni una sola referencia a la elección federal, pero sí podemos decir: tenemos muy buenas noticias”, declaró, antes de declarar victoria en la capital del país.

El presidente de Morena, Mario Delgado, salió a dar un mensaje a los medios de comunicación, previo al cierre de casillas, en donde dijo: “ganamos el carro completo”, de acuerdo con sus encuestas de salida en este proceso electoral 2024. Hoy en la Ciudad de México. Infobae México /Javier Lira Otero

“Clara Brugada, próxima jefa de Gobierno de CDMX″: Delgado

Posteriormente, Delgado recordó que Morena se puso el objetivo de ir por 10 de 10: las ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de 2024; por lo que decidió declarar primero victoria a favor de Clara Brugada Molina, candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

“Me permito informarles, que de acuerdo a las cinco encuestas de salida que tenemos, tenemos un triunfo contundente de Clara Brugada, quien será la próxima jefa de gobierno de esta ciudad”, declaró ante aplausos.

También aseguró el triunfo para:

Jalisco, con Claudia Delgadillo .

. Veracruz, con Rocío Nahle .

. Yucatán, con Huacho Díaz Mena .

. Morelos, con Margarita González Saravia .

. Puebla, con Alejandro Armenta.

Refirió que Chiapas y Tabasco eran aparte.

MORENA’s president Mario Delgado and General Coordinator of the presidential candidate of the ruling Morena party Claudia Sheinbaum’s campaign speaks during a press conference on the day of the general election, in Mexico City, Mexico June 2, 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Sin embargo, indicó que en Guanajuato las encuestas están muy cerradas, por lo que esperara a tener las actas para “defender su triunfo”.

“Estamos llevándonos carro completo en estas elecciones”, agregó, antes de agradecer a los representantes de casillas.

Cabe recordar que Delgado acudió este 2 de junio a la casilla ubicada en la calle José Antonio Torres, Número 768, Colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, para emitir su voto.

A través de X, antes Twitter, el morenista compartió fotografías en donde se le ve sonriente junto a su dedo entintado.

“En un día tan especial para todas y todos los mexicanos, cumplimos con nuestro derecho y obligación democrática. ¡Ya voté!”, escribió.

El dirigente nacional de Morena tras emitir su voto. (Crédito: @mario_delgado)

Morena y su importancia en la política de México

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido fundamental en la política contemporánea de México. Fundado en 2011 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado ser una fuerza política dominante al ganar la presidencia en 2018.

Este partido, caracterizado por una ideología de izquierda y su énfasis en la justicia social, ha destacado por su capacidad de atraer a una amplia base de ciudadanos desencantados con los partidos tradicionales.

Morena ha logrado influir significativamente en las políticas públicas del país, enfocándose en combatir la corrupción y la pobreza, y promoviendo programas sociales ambiciosos. La mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha permitido al partido impulsar reformas constitucionales y legislar con un margen considerable de maniobra.

López Obrador fue el primer presidente de México en recibir el Bastón de Mando (Foto: AP)

El impacto de Morena trasciende las políticas del gobierno federal, ya que ha obtenido importantes victorias en elecciones estatales y municipales, consolidando su presencia en diversos niveles de gobierno. Este dominio ha permitido al partido implementar su agenda en una variedad de frentes, desde la reforma educativa hasta cambios en el sector energético.

El partido también ha sido objeto de críticas, especialmente en cuanto a su centralización del poder y el desafío de mantener la cohesión interna ante diversas corrientes y facciones. Sin embargo, su influencia en la configuración del panorama político de México es indiscutible y sigue siendo un actor clave en el rumbo del país.

Fuente: Infobae