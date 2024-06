Más de 160 cohetes en una hora: Hezbolá lanza uno de sus mayores ataques contra Israel

Según las FDI, «algunos de los proyectiles fueron interceptados y otros cayeron en varias zonas del norte del país», provocando incendios.

Fuente: https://actualidad.rt.com/

El movimiento libanés Hezbolá lanzó este miércoles uno de los mayores ataques contra Israel desde del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, disparando más de 160 cohetes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que, tras la activación de los sistemas de alerta aérea por la mañana en el norte del país, se detectaron unos 90 lanzamientos. «Algunos de los proyectiles fueron interceptados y otros cayeron en varias zonas del norte del país. Como consecuencia, se produjeron incendios en varias zonas, los detalles están siendo investigados», reza un comunicado.

A video shared on social media shows rocket impacts near the Sea of Galilee in northern Israel amid the major barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/KkAG1eHt5X

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 12, 2024