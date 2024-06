Mayoría no apoyó reconsiderar la elección de la directiva de la ALD de Tarija

La petición formal apenas tuvo 10 votos, de los 30 legisladores, informó el presidente de la Asamblea, Alan Barca, al llamar a sus colegas y al gobernador, para elaborar una agenda conjunta de trabajo.

Presidente pidió superar las divergencias en el legislativo.

Fuente: El Periódico

El pedido de reconsiderar la elección de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) no tuvo el apoyo de la mayoría de legisladores y quedó prácticamente en nada.

“Había una solicitud de reconsideración, de nulidad de la elección de la directiva, sabe cuántos obtuvieron quienes plantearon, diez votos”, confirmó el Presidente de la Asamblea legislativa, Alan Barca Herrera.

En los otros proyectos de ley presentados por el bloque mayoritario y que se trataron en la sesión del miércoles, hubo 18 votos, informó Barca al preguntarse qué van hacer los asambleístas en ese marco, seguirán “chicaneándose” o se pondrán a trabajar.

“Vamos a seguir peleando que si me habilita una firma el gobernador o no, o si la directiva es legal o no, o nos vamos a poner a trabajar”, interrogó al convocar “con humildad” y esperando no ser mal interpretado, a los legisladores a trabajo conjunto.

Barca Herrera declaró que llama a los 60 asambleístas, titulares y suplentes, hacer una agenda conjunta para devolver a la Asamblea la credibilidad que perdió ante la gente, “creo que eso es lo que se necesita”.

El titular declaró que de su parte hay toda la predisposición para hacer una agenda conjunta, de devolverle su esencia al ente legislativo, se empiece a fiscalizar, se aplauda todo aquello que se haga bien, sin perder la capacidad de cuestionar, lo malo.

Que los cuestionamientos no los tomen como un ataque político hacia la gobernación, la esencia del legislativo es fiscalizar, cuestionar, verificar y que todas las acciones del Ejecutivo, se desarrollen de la mejor manera, explicó.

Presidente reelecto de la Asamblea, Alan Barca Herrera.

Consultado si tiene plazo esta convocatoria a todos los asambleístas, respondió que esperan que en las siguientes semanas, aunque lo adecuado sería cuanto antes, para evitar el paso del tiempo sin haber logrado mucho para el departamento.

El año pasado el tiempo se fue en la discusión sobre los medios de comunicación, “eso fue durante todo un año, se instaló como tema recurrente de la Asamblea”, recordó al afirmar que no cree que eso vaya a solucionar los problemas de la gente.

Barca insistió en su llamado a trabajo conjunto, más allá de si coinciden o no, políticamente.

LOS DATOS

Sobre el criterio del gobernador Oscar Montes, de que habilitará dos firmas para administrar los recursos de la Asamblea, uno en el Ejecutivo y otro en el Legislativo, Barca respondió que discutir sobre eso le parece hasta poco serio.

Hay temas mucho más importantes que la gente espera sean atendidos, manifestó al recordar que el año pasado la Asamblea tenía dos firmas para mover sus recursos y una tercera del Ejecutivo, “para mí no es ninguna novedad, no tendría que haber polémica”.

El presidente recordó que el presupuesto de la Asamblea es 17 millones de bolivianos, de los cuáles el 80% se va en sueldos, “no es que manejemos mucha plata”.