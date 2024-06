“Me di cuenta que era una estafa”: Usaron una imagen con IA del vicepresidente y le robaron Bs 8 mil

La víctima se comunicó desde Cochabamba con Notivisión para contar su historia.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un caso reciente de ciberestafa, un hombre de Cochabamba perdió Bs 8,000 tras seguir las indicaciones de un video falso que utilizaba la imagen del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. La sofisticada estafa, que involucró tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para generar un video realista, dejó a la víctima en una situación desesperada.

El afectado, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató su experiencia a Alberto Pérez, periodista de Notivisión. “Estaba en las redes sociales y me salieron unos anuncios que el vicepresidente del Estado estaba aconsejando en un programa”, comentó el hombre. El video, que parecía auténtico, mostraba al vicepresidente recomendando una supuesta inversión segura.

Impulsado por la aparente credibilidad del video, el hombre decidió invertir Bs 450 con la promesa de recibir entre Bs 2,000 y Bs 3,000 en ganancias. Sin embargo, lo que siguió fue una trampa bien orquestada. “Después me indicó que había ganado una suma elevada de Bs 114,000”, continuó el afectado, detallando que los estafadores incluso lo contactaron para asegurarle que todo era legítimo.

A pesar de las repetidas alertas del Estado boliviano sobre este tipo de fraudes, los ciberestafadores continúan operando con impunidad. La víctima explicó cómo, tras hacer el primer depósito, le solicitaron más dinero bajo diversas excusas, llevándolo a transferir un total de Bs 8,000. Los estafadores utilizaron un video de una ciudadana colombiana para dar una falsa garantía de la legitimidad de la operación.

“Hice la transferencia de Bs 450, ese fue el primer depósito que hice, después me indicaron que había ganado una suma elevada de Bs 114,000”, dijo el afectado. Sin embargo, el prometido pago nunca llegó. “He hecho el ajuste de unos Bs 8,000 que me ha sacado hasta el día de hoy”, añadió, mostrando la magnitud de la pérdida.

El hombre expresó su frustración al descubrir la estafa y el continuo acoso de los delincuentes para que realice más depósitos, al mismo tiempo detectó que la base de operaciones de los ciberdelincuentes estaría en Ecuador. “Me di cuenta que es estafa y me siguen insistiendo, me dijo que no es mi culpa y me manda foto que está en cola mi pago y que va tardar mucho”, concluyó.