“Me pegaron, me dispararon tratando de quitarme la vida”, relata uno de los agentes emboscados en el trópico

“ Me dispararon uno a la izquierda y uno a la derecha tratando de quitarme la vida , esa era la intención, por el hecho que ellos han disparado”, relata uno de los uniformados

“En ese entonces me pegaron, quedé inconsciente, me he entrado directo al monte”, señaló el uniformado.

En el mismo clip, Arce agradeció el trabajo de los uniformados antinarcóticos.

“Felicitarlos a todos ustedes y continúen con esta labor, todavía esto no ha acabado lamentablemente”, dijo.

“Mucha fuerza, mucha fortaleza, que no nos ganen sicológicamente, sino más bien todo lo contrario, que esto sirva para que nosotros tengamos más fortaleza, más convicción de seguir trabajando por el bien de la sociedad y del país”, añadió.

El jefe del Estado boliviano puntualizó que “afortunadamente todos salieron ilesos, incluido el efectivo policial que había sido reportado como desaparecido tras el ataque”.

“A través de ellos, rendimos un justo homenaje a todos y cada uno de los efectivos policiales que combaten día a día el narcotráfico. Conocemos lo arriesgado que es su labor. Reafirmamos nuestro trabajo comprometido con la Patria que está consiguiendo resultados históricos en la lucha contra este flagelo”, escribió Arce.