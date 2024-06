Fuente: Red Uno

“Mi hijo no era delincuente”, dijo el papá de Cristian, el joven que fue linchado el pasado 8 de mayo en la localidad de Ivirgarzama. El padre señaló que su hijo era inocente, aseguró que no tenía antecedentes penales, era estudiante de cuarto año de medicina y vivía en el municipio de Punata.

“Cristian estaba estudiando en la universidad, al año iba a salir. Lo peor es que nos quitaron lo único en la vida. ¡Esta gente maldita lo mató como un animal! (…) Él no era delincuente como esa gente, era un estudiante destacado. ¡Ya no tenemos razones de vivir! ¡Nos quitaron las razones de vivir!”, dijo el papá del estudiante de medicina.

En medio de lágrimas e impotencia indicó que su hijo no tiene antecedentes policiales. “Él no era narcotraficante, no era como esa gente malvada (…) Al año salía médico y era lo único que teníamos en esta vida”, lamentó.

Ahora piden justicia para su amado hijo, porque asegura que le arrebataron su razón de vivir. “Si nos niegan la justicia del hombre, tenemos la justicia divina”, indicó en medio de lágrimas.

“Me quitaron a mi hijo, iba ser médico”, dijo el papá de Cristian, joven linchado en Ivirgarzama. Foto: Red Uno

El trágico lunes 8 de mayo

Tres hombres fueron detenidos la mañana del pasado 8 de mayo de 2024, en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, quienes fueron acusados por los pobladores de haber secuestrado a una pareja, que fueron rescatados de un vehículo que al final fue quemado.

Cuando la Policía llegó al lugar trasladó a los supuestos secuestradores a instalaciones policiales, minutos después una turba se dirigió a ese lugar para sacar a los denunciados, luego los golpearon y quemaron, hasta quitarles la vida.

El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, verificó que las instalaciones de la Policía fueron destrozadas y quemadas por la turba que sacó, de manera violenta, a los supuestos secuestradores.

¿Por qué Cristian estaba en el Trópico?

La mamá de Cristian exige justicia, señaló que ella logró hablar con su hijo un día antes del triple linchamiento, aseguró que retornaba a su casa y desapareció. Indicó que ninguna autoridad de Ivirgarzama quiso brindarle información, tuvo que investigar por su cuenta.

“Tres personas se le acercaron a mi hijo, en la parada a Punata, habló con ellos y lo empujaban con algo. Desde ese momento no supe más (…)”, relató la madre. En su búsqueda desesperada el padre de la enamorada de Cristian le dijo que estaba en el Trópico de Cochabamba.

La progenitora abordó un taxi y se dirigió hasta el lugar. “Me llevó hasta allá y nunca llegaba a Chapare, todo el tiempo era camino, camino. Llegamos en la noche, entre la Policía, no me decían nada”, aseguró.

Totalmente desesperada rogó por información sobre el paradero de Cristian, pero se habría chocado con la indiferencia de los uniformados e incluso la amenazaron con arrestarla, a pesar de saber que era la madre de uno de los fallecidos en el triple linchamiento.

“Yo les grité a los Policías, les dije porque no le permitieron una llamada a mi hijo. Los policías me querían arrestar, porque les reclamaba. ‘Arréstenme si quieren’ les grite, luego se calmaron”, contó.

Cristian pidió a los oficiales que le permitieran realizar una llamada a sus padres, indicaba que se trataba de un secuestro hacia su persona.

“Mi hijo gritaba: ‘ellos me han secuestrado, me han secuestrado’. Pero los policías no hacían nada, eso nos contó una persona”, aseveró. Ha pasado un mes del terrible hecho y el único pedido de los padres es ‘Justicia’.