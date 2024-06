México venció 1-0 a Jamaica: Arteaga alivia el dolor mexicano

Video Conmebol

Un gol de Gerardo Arteaga relajó el dolor de México, que andaba sintiéndose mal por la dura lesión de Edson Álvarez. Costó olvidarlo. Primero, respiró con la ayuda del VAR, que anuló el tanto de Michail Antonio, delantero de los enrollados ‘Reggae Boyz’. Después, se llevó una alegría con el zurdazo de Arteaga, el único que pudo con Jahmali Waite, que venía de sacar buenas manos en los mejores minutos de los mexicanos, que tardaron en demostrar la superioridad que estaba en los escritos.

Sobre la media hora, Edson Álvarez, capitán y baluarte del Tri de Jaime Lozano, sintió un pinchazo. Sólo lo sintió él, pero molestó mucho a un país que lleva tiempo sin demasiadas alegrías futbolísticas. El del West Ham se despidió del partido y quién sabe si de toda la Copa América. Salió casi en volandas, tocado de la parte posterior del muslo, aunque lo que más le dolía era el alma. Su equipo tardó en asimilarlo.

Antes de la lesión, tampoco es que México estuviera ilusionando. Entró en la competición contra Jamaica, supuesto rival más débil de un grupo que comenzó saltando por los aires horas antes con la victoria sorpresa de Venezuela contra Ecuador. Fue el debut de los aztecas y no demostraron hasta la segunda parte lo que estaba escrito en el guion de la película de Houston. Los caribeños, entrenados por el dentista islandés Heimir Halgrimsson, guía de los héroes de Islandia en el Mundial de Rusia, salieron a jugar y hay que valorarlo. Jamaica fue valiente y se soltó. Tuvo ocasiones como las tuvo México, al que le costó acertar.

Antes del descanso, cuando ya comprendió que no estaba Edson y no iba a volver, el Tri sí se acercó más al gol. Con un par de remates de César Montes y uno de Romo que no pasó muy lejos de la portería de Waite, guardameta caribeño que se presentó con una cinta en el pelo como si estuviera jugando al tenis. El Caribe es otro rollo.

El VAR corta el rollo jamaicano

La segunda mitad comenzó con el árbitro al micrófono para anunciar que no valía el gol de Michail Antonio, el primero de Jamaica en una Copa América. México lo agradeció y recapacitó. Abrió el libreto y comenzó a seguirlo. El tanto del Tri ya sí que llegó por su propio peso.

El gol lo retrasó Waite, pero el zurdazo de Arteaga fue teledirigido a la red. Lo celebró Edson Álvarez en el banquillo. Sentado, como puede estar lo que resta en una Copa América en la que nos vamos a divertir con Jamaica. México cumplió con lo suyo, que tampoco es poco. Ya habrá otro día para imaginar cosas chingonas.