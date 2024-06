Microbús de la línea «3V» quedó atrapado por el hundimiento de capa asfáltica en la Llajta

Un microbús de la línea “3V” quedó atrapado en la avenida Simón López, cerca de las 8:00 de la mañana, cuando de repente una de las llantas traseras se hundió, el conductor señaló que sólo vio un que el motorizado estaba dentro de un charco de agua.

De inmediato pidió que los pasajeros se bajaran, solicitó ayuda a sus compañeros de trabajo para que le ayudaran a superar el percance. Los vecinos del lugar indicaron que este hundimiento había sido reparado hace tan sólo 10 días.

Microbús de la línea «3V» quedó atrapado en el hundimiento de capa asfáltica

“Un pasajero bajó, hemos parado en un charco, ya no pude salir y empezó a ceder. Tuve que hacer pagar a mis pasajeros (…) Los funcionarios de Semapa llegaron, pero a la hora y media de lo ocurrido, todo pasó a las 8:00, es un perjuicio con daños materiales”, relató el conductor.

La situación se complicó al dañarse la tubería del alcantarillado. “El micro no pudo salir, les pidió ayuda a otros conductores, usaron cadenas y sogas, pero no pudieron hacer nada, no había señalización en el lugar”, indicó una pasajera.

“Es el alcantarillado que no arregló Semapa hasta ahora, hace 10 días lo repararon y nuevamente se ve el deterioro, yo no sé cómo lo arreglan, temporal, por un ratito”, indicó molesta una vecina.