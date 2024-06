Micros dejaron de trabajar por combustible, los choferes duermen en las filas de los surtidores

Santa Cruz.- falta de micros en las calles de la capital cruceña ya lo siente la población, y es que la falta de combustible es la que está ocasionando este inconveniente. Los choferes señalan que desde el viernes pasado están en las filas, pero hasta el momento el diésel no llega.

“Estamos esperando, no hay diésel. Dice que llegará, pero hasta ahora nada. Algunos están desde el domingo acá. No hay combustible, no hay cómo andar”, sostuvo un conductor.

“Desde el fin de semana que no llega diésel, dos noches vamos durmiendo y no hay. Estamos sin trabajar desde el fin de semana, no se puede, porque no hay diésel”, dijo otro conductor.

Las largas filas de micros se registran en varios surtidores de la capital cruceña, y desde las estaciones de servicio no dan respuesta concreta de cuándo habrá el carburante, ya que ellos también están a la espera.

La falta de combustible está afectando que los micros puedan salir a trabajar y cumplan con el servicio a la población en la capital cruceña.