Miguel Chávez: Siempre soñé con hacer cine

“Siempre soñé desde muy niño con ser cineasta”

El reconocido productor, publicista y cineasta, Miguel Chávez, entrevistado en el sector De Buena Leche, del programa Noticias de Mañana, contó cómo fueron sus inicios, logros y trayectoria en el mundo de la pantalla chica y grande, donde, afirma, se siente “como pez en el agua” ya que asegura que es algo que siempre quiso hacer.

Fuente: https://www.leo.bo

“Siempre fue mi sueño, era algo que yo quería hacer en la vida y cuando lo comenté, mi padre lo recibió muy bien, me dijo “muy bien, sos vos, es tu problema, sos vos el que va a tener que vivir de eso y vos sabrás.

Yo te ayudo, yo te apoyo, pero el tema es el trabajo, donde lo vas hacer”, me dijo, pero me apoyó” relato el productor, quien resaltó que en la época en la que estaba saliendo bachiller, no era usual apostar por una carrera artística, ya que lo más tradicional era estudiar derecho, medicina, etc.

“Salí del colegio y siempre preguntan ¿qué vas a hacer? ¿dónde te vas a ir? y ¿qué vas a hacer de tu vida?, en ese entonces, en esa época, todos se iban a Argentina y a Brasil a estudiar y querían estudiar las carreras tradicionales, entonces yo, cuando le decía a alguien quiero estudiar cine, me miraban raro y me decían ‘¡este de dónde salió!’ e incluso hubo el padre de un amigo que me dijo ‘¿y de qué vas a trabajar?, ¿vas a venir a trabajar de payaso en un circo?’ me dijo, le respondí: no sé, ya veré qué hago, pero eso es lo que quiero”, relató.

Chávez, quien se tomó un momento para reflexionar sobre este último punto, indicó que siempre ha aconsejado a sus sobrinos o jóvenes en general a que persigan sus sueño o que decidan estudiar algo en lo que se vean trabajando toda su vida. “Yo siempre me vi trabajando en esto y aquí estoy”, apuntó.

El también publicista se fue a estudiar cine a España y allí también tomó cursos de publicidad, en los cuales junto a sus amigos realizaban videos de práctica que después le servirían para iniciar su carrera en Bolivia.

Miguel, como prefiere que lo llamen, llegó de España en 1981 convertido en todo un cineasta, pero como este rubro en Bolivia no daba para vivir en ese entonces, se dedicó al arte comercial, es decir la publicidad televisiva y logró el éxito que hoy disfruta.

Uno de sus comerciales mas aclamados, que incluso llego a ser premiado, fue el de ‘los Turiros’, que fue realizado para la empresa Corimexo, con quien ha trabajado en diferentes épocas y siempre marcando tendencia y algunas controversias, como la que se levantó con su campaña de ‘Puro cuero’, donde fue el primer productor en mostrar modelos con poca ropa.

“Me llegaron a llamar ‘el creador de la generación del destape en la publicidad’” comentó entre risas.

Chávez ha realizado publicidades para diferentes marcas, como ser Ducal, Paceña, Monopol, Corimexo entre otras; además de haber producido y dirigido varias películas, siendo su último proyecto la aclamada ‘Mi prima la sexologa’.