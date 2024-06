Ministra de Salud insta a los grupos de riesgo a vacunarse contra la influenza

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, convocó este jueves a todas las personas que pertenecen a los grupos de riesgo a vacunarse contra la influenza y no esperar hasta el último momento, ya que son los más vulnerables a contraer la enfermedad, lo que podría complicar su salud en esta época de invierno.

Fuente: UC/MSyD

“La vacuna tiene un proceso para generar inmunidad. No es que nos vacunamos en este momento y ahorita nos volvemos inmunes al virus, no pasa así. Se toma un tiempo entre 7, 10 hasta 15 días para que se desarrollen los anticuerpos que nos protegen contra el virus contra el cual nos estamos vacunando. Por lo tanto, no deben esperar hasta el último momento: personas de avanzada edad, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños hasta los 12 años de edad, personal de salud y las personas que tienen alguna enfermedad de base”, señaló la ministra Castro en contacto con los medios de comunicación desde Sucre.

Informó que por ahora se reporta una disminución en los casos de infecciones respiratorias, de acuerdo al canal endémico de la última semana epidemiológica, el cual se evaluará hasta el fin de semana.

Añadió que el Gobierno nacional tomó medidas preventivas para proteger a los grupos de riesgo con la distribución de la vacuna antiinfluenza a todos los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) del país. “Afortunadamente, nosotros hemos logrado, a través de las gestiones de nuestro presidente Lucho Arce, que las vacunas de influenza lleguen lo antes posible; generalmente tendían a llegar entre el mes de junio y julio, pero esta vez han llegado para el mes de abril”.

A esta medida se sumó el horario de invierno, que contribuye a evitar contagios masivos en las unidades educativas, instancias que cuentan además con un Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas, todo en coordinación y trabajo conjunto con el Ministerio de Educación.

“Eso no quiere decir que los virus respiratorios diferentes, como el virus sincitial, la influenza de los diferentes tipos y el coronavirus, no estén circulando dentro de la población. Estamos en una época donde hay brotes de infecciones respiratorias agudas comúnmente y esto pasa todos los años”, complementó la autoridad.

El Ministerio de Salud y Deportes inició el 2 de mayo la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional, en una primera fase para los grupos de riesgo, que luego fue ampliada a niñas y niños de 2 a 12 años:

* Bebés de 6 a 11 meses de edad (dos dosis)

* Niñas y niños de 12 a 23 meses de edad (una dosis)

* Personas con enfermedad de base de todas las edades (hipertensos, asmáticos, cardíacos, diabéticos, con artritis, enfermos renales, inmunodeprimidos) (una dosis)

* Personas mayores de 60 años (una dosis)

* Embarazadas (una dosis)

* Personal de salud (una dosis)

“Por lo tanto, nosotros llamamos y convocamos a que la población acuda a vacunarse lo antes posible porque, si no se vacunan, van a enfermarse”, reflexionó la Ministra de Salud y Deportes.

Hasta este jueves 6 de junio, la vacunación alcanzó a 520.778 personas (117.869 pediátricas y 402.909 adultos).