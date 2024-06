Ministra de Salud plantea a directores de hospitales definir sistema para transferencia de pacientes

La ministra Castro inspeccionó este jueves el Hospital Viedma, en la ciudad de Cochabamba, y reafirmó el compromiso de coordinación con los de Hospitales de Tercer Nivel de todo Bolivia.

“Una de las tareas que nos hemos propuesto con los directores es trabajar en un sistema de referencia y contrarreferencia que funcione, que permita saber a dónde me toca a mí -como paciente- acudir. Por ejemplo, no todos los niños resfriados tienen que ir a un hospital pediátrico, pueden resolver y deberían resolverlo en primer o segundo nivel, pero algunos segundos niveles prefieren no asumir su responsabilidad, es más fácil llenar la boleta y mandarlos al tercer nivel”, cuestionó.

La reunión forma parte de los acuerdos del 4 de junio, cuando se reunió con los directores de los hospitales del Tercer Nivel y trató el tema de medicamentos, equipamiento, recursos humanos, entre otros, para fortalecer los servicios de salud.

Simular encuentro volverá a darse en agosto próximo. Cada director recaba información y evalúa la situación de cada centro de salud para un trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

Recorrió los ambientes de los hospitales Maternológico Germán Urquidi, del Niño Manuel Ascencio Villarroel, el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés y el Hospital Viedma, cada uno acompañada por su director y personal del establecimiento de salud.

En la oportunidad, los directores coincidieron en solicitar la adquisición de equipos tecnológicos, como la torre laparoscópica que servirá para efectuar cirugías en un menor tiempo de recuperación, al resultar menos agresiva.

Un ecógrafo portátil que servirá tanto para emergencias como diagnósticos rápidos, también podrá ser usado en cirugías, entre otros equipos.