Ministro de Economía culpa al clima por la reducción de ingresos por exportaciones

El INE argumentó que la caída de las exportaciones se debe a dos factores: bloqueo de caminos por conflictos sociales y repercusiones de factores climáticos.

Fuente: ANF

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, atribuyó a factores climatológicos la reducción de ingresos por concepto de exportaciones de enero a marzo de este año; sin embargo, dijo que esos dólares se recuperarán a partir de las exportaciones del siguiente trimestre.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicó que los ingresos por exportaciones de enero a marzo de 2024 alcanzaron $us 1.921 millones, cifra de $us 724 millones menos respecto al mismo periodo del año pasado.

“Hemos explicado que el periodo de la cosecha de la soya, que es un producto exportable muy importante en Bolivia, ha tenido un retraso por temas climáticos. Lo que tenía que ingresar en marzo y abril está ingresando ahora en mayo y junio y a partir de esta cosecha toda la industria que le genera aceite, torta de soya y otros productos va a estar generando entrada de recursos a lo largo de todo este año hasta diciembre”, aseguró Montenegro.

El ministro de Economía sostuvo que se abrió la exportación de azúcar, de carne ovina y de lácteos para que ingresen al país más dólares.

“Hemos dicho que iban a llegar más dólares a la economía y así ha ido sucediendo a lo largo de estas semanas. Ahí está la explicación que el pueblo boliviano necesita saber”, aseguró la autoridad.

Respecto a las importaciones, a marzo del 2024, llegaron a $us 2.359 millones, cifra menor en $us 438,2 millones a la registrada en el mismo período de 2023, cuando alcanzó a $us 2.797,2 millones.

Los importadores se mantienen en emergencia y apoyan las movilizaciones del sector del transporte pesado porque demandan una pronta solución a la escasez de dólares que se arrastra desde el año pasado.

