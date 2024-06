El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, garantizó este lunes que el presidente Luis Arce se reunirá con el transporte pesado internacional; sin embargo, será una vez que concluyan las mesas técnicas que llevan adelante autoridades del Gobierno con varios sectores del gremio.

“Una vez terminadas las mesas técnicas, el Presidente los va a recibir, cómo no los va a recibir, están usando mentiras para salir a las calles”.

Lamentó la convocatoria a un bloqueo indefinido de carreteras a partir del lunes 17 de junio, empero, aseguró que confía en que el 90% de los transportistas no acatarán esa medida, pues están negociando sus demandas con el Gobierno.

“Hemos visto la resolución que sacó la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), pero está dividida y los señores Héctor Mercado (presidente de la CBT) y Juan Yujra (representante de Santa Cruz) quieren ir a un bloqueo. El 90% no irá porque me he reunido con todos, el transporte no va a parar”, aseguró en Unitel.

Montaño señaló a Mercado y Yujra como actores “tácitos del golpe de Estado” y dijo que actúan con motivaciones políticas. Además, recordó y mostró una carta que envió a Mercado convocándolo al diálogo; sin embargó, éste le respondió que no acudiría porque tenía que asistir a un ampliado nacional.

Montaño

El ministro insistió en que el Gobierno atiende las demandas del transporte pesado internacional con mesas técnicas que se realizaron la semana pasada en La Paz y arrancaron este lunes en Santa Cruz.

“No pueden hacer caso a dos personas que no quieren venir a dialogar en las mesas técnicas. Estamos analizando caso por caso, si no quieren reunirse con los ministros que hagan una nueva Constitución Política del Estado porque ahí dice que los ministros estamos para atender a la población y sus reclamos”.

Desde la semana pasada, autoridades de la Aduana, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Impuestos Nacionales, la Policía y de varios ministerios se reúnen con sectores del transporte para atender sus demandas. Este lunes empezaron las mesas técnicas con la Cámara del Transporte de Oriente.

A través de un ampliado, la CBT, reunida en Oruro, determinó este lunes ir al bloqueo indefinido de carreteras con cierre de fronteras a partir del 17 de este mes. Exige al Gobierno que dé soluciones a la falta de diésel y dólares, y la abrogación del Decreto Supremo 5146.

Desconoce a Montaño como interlocutor válido y exige, además, su renuncia por “dividir” al sector.