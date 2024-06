Mujer denuncia a un chofer de bus por botar a su mascota en plena carretera Cochabamba – Oruro

Fuente: Unitel

‘Vampiro’, un gato macho de siete años y medio y de pelaje color blanco y negro, es la mascota querida de una familia, que ahora sufre su ausencia tras ser insolitamente botado en la carretera Cochabamba – Oruro durante la madrugada de este lunes.

El felino viajaba en un bus junto a su dueña Jhamel Zarate, el destino era Chile, para que ambos estén juntos; sin embargo, la ilusión se convirtió en pesadilla.

La propietaria de ‘Vampiro’ denunció que el chofer del vehículo botó a su mascota en el kilómetro 67, a la altura de la localidad de Llavini.

“Partí de Cochabamba rumbo a Oruro con mi gatito, compré pasaje, lo tenía en su jaula, pero se me escapó y estuvo suelto en la flota, hasta que el chófer y el ayudante de la flota me lo botó”, denunció Jhamel en una publicación en redes sociales.

En contacto con UNITEL, Jhamel relató que el chofer le dijo que botó a la mascota porque consideraba que el “gato es de mala suerte”.

Jhamel indicó que eran cerca de las 03:00, y no encontró ayuda sino que a ella también la echaron del vehículo.

“Después de echarlo a mi gato, no me ayudaron en buscar, al contrario, me dejaron con mi maleta a las 3 de la mañana sola, en medio de la nada”, contó y señaló que buscó a su mascota hasta el amanecer.

Indicó que analizará la situación con su abogada, pues denunció que la empresa los amenazó con una demanda por mencionarlos.

Jhamel y su familia piden ayuda a la población para encontrar a ‘Vampiro’. Las personas que tengan algún dato del paradero del felino se pueden comunicar a los números de celular: 601-23604 o al 674-90466.