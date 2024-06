Mujer muere por ataque de su perro al que defendía y trataba como un hijo

Fuente: https://actualidad.rt.com

Este lunes se celebraron en Irlanda las honras fúnebres de Nicole Morey, una joven que murió la semana pasada, el día de su cumpleaños, luego de ser acatada por uno de sus perros de raza American Bully XL, cuya tenencia está limitada por la ley en el país, informó la radiodifusora local RTÉ.

El incidente se registró hacia la medianoche del pasado martes en una zona rural del condado de Limerick, cuando Morey regresaba a su casa luego de celebrar sus 23 años. Cuando abrió la puerta, su Bully XL la asaltó brutalmente. Otra de sus mascotas, un Staffordshire bull terrier o Staffy se unió al ataque. La escena fue registrada por una cámara de seguridad de la propiedad, detalla el diario Sunday World.

La joven fue auxiliada por paramédicos, pero sucumbió en la escena debido a sus heridas, precisó en un breve comunicado la Garda Síochána (Policía nacional), que pidió no compartir las imágenes de los hechos por respeto a la familia.

El American Bully involucrado fue dado de baja por miembros de la Unidad de Apoyo Armado que atendieron la emergencia. El Staffordshire y otros dos perros encontrados en el domicilio fueron confiscados por sospechas de ser también razas restringidas en Irlanda. Al respecto, el periódico The Irish Times aseguró que todos ellos han sido sacrificados.

Morey mantenían una relación muy cercana con sus perros, a quienes los trataba como si fueran sus hijos. En noviembre pasado había compartido en TikTok un video suyo en compañía de su Bully XL con una voz en ‘off’ que decía: «Este es mi hijo y me importa un carajo si crees que se ve agresivo, y me importa un carajo si no te gusta el aspecto de él. Y seguramente me importa un carajo si crees que la raza debería prohibirse».

Found the video Nicole Morey made and posted on her TikTok last October defending her XL Bully dog. It would come back to haunt her. pic.twitter.com/B8z9uKZWDr

— Jai’me Jan (@jaimelondonboy) June 5, 2024