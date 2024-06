Mujer muere tras caer desde el tercer piso de un gimnasio donde hacía ejercicio

La mujer, de 22 años, hacía deporte en una cinta de correr en la que se encontraba de espaldas y a solo 60 cm de una gran ventana abierta.

Fuente: RT

Una joven cayó el martes pasado del tercer piso de un gimnasio en Indonesia en el que hacía ejercicio y murió a consecuencia de las heridas, recogen medios locales.

La mujer, de 22 años, hacía deporte en una cinta de correr en la que se encontraba de espaldas y a solo 60 cm de una gran ventana abierta. Al parecer, al finalizar su ejercicio perdió el equilibrio y cayó de espaldas por la abertura. Una cámara de seguridad capturó las aterradoras imágenes del momento de la caída.

NEW: Woman steps off the back of a treadmill and fatally falls out of a three-story window.

Devastating…

The incident happened in Pontianak, Indonesia while the woman was working out.

The 22-year-old victim had reportedly been exercising for about 30 minutes when she… pic.twitter.com/zt0OpCrrTr

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 24, 2024