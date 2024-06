Municipio de Tarija recupera Bs. 166 mil por daño económico del «mástil millonario»

ECOS DE TARIJA

El municipio de Tarija ha logrado recuperar 166.981 bolivianos en relación con el proyecto proyecto Hito de Promoción Turística más conocido como «Mástil Millonario», ubicado en el Distrito 7. En 2023, una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado estableció que las autoridades responsables de la obra debían devolver esta suma de dinero debido al daño económico causado.

La concejal municipal, Marcela Guerrero, informó que este dinero ahora vuelve al municipio y podrá ser destinado a necesidades reales de la población tarijeña. Además, la Contraloría General del Estado ha solicitado que se sigan procesos de oficio contra las nueve personas involucradas en el daño económico, entre ellos ex funcionarios del municipio y empresas ejecutoras del proyecto.

Guerrero también pidió al juez que acelere los procesos judiciales para identificar claramente a los culpables, más allá de la responsabilidad civil, debido a las malas decisiones tomadas en la implementación de este proyecto. Subrayó que en su momento, la población pedía obras de mayor prioridad, como sistemas de agua potable, entre otros.

La concejal abordó la controversia en torno al «Mástil Millonario», un proyecto del entonces alcalde Rodrigo Paz Pereira, señalado por causar un daño económico significativo al Estado.

Antecedentes

El proyecto del “Mástil millonario” ha sido ejecutado durante la gestión del exalcalde, Rodrigo Paz, tuvo un costo de 4.943.537 bolivianos. Por ser un proyecto menor a los 5.000.000 bolivianos, no pasó por el Concejo Municipal, empero, esto no frenó a que algunos legisladores se pronunciaran en rechazo a esta obra, hecho que no tuvo ningún efecto en el ejecutivo, la obra continuó.

Ya en septiembre del 2019, la Contraloría aprobaba la auditoría al cuestionado proyecto. En ese mismo tiempo, era el exalcalde Paz, quien reconocía su error al viabilizar esta obra, argumentando que no era el momento adecuado para esa construcción.