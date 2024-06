Narcisistas: cómo es el método de la piedra gris para ponerles límite y frenar la manipulación

Tener que lidiar con una persona con esta característica puede incluir ser objeto de culpas injustas, desprecio o una falta total de empatía. Cuándo y cómo aplicar esta técnica, según los expertos

Fuente: infobae.com

En el trabajo, en la pareja, entre los amigos. Existen en todos los ámbitos. Se trata de personas egocéntricas, con comportamientos individualistas y poca empatía, que solo provocan enojo y frustración. Se trata de los narcisistas.

El doctor Enrique De Rosa Alabaster, psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, en una nota reciente describió a los narcisistas como “personas complejas, con un espectro de atributos y capacidades, al menos de forma superficial que los hacen atractivos, pero también tóxicos”.

Los definió como “aquellos que no pueden o no quieren ver más allá de sí mismos, creando un microsistema del cual están convencidos y que logran atrapar a su víctima en una captación de la voluntad”.

Y completó: “El mundo del narcisista es un universo centrado en sí mismo, donde los demás son satélites que solo considerará en cuanto a sus necesidades y objetivos. En ese modelo egocéntrico, están obsesionados por la atención y los conceptos de los otros que, en la medida de ser favorables, son válidos si no quedan furiosamente denostados. Ese juego hace que los otros pasen de la sensación de importancia a la de ser desechos, de manera imposible de prever”.

La psicóloga Yesika Tosxqui, especialista en violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó en una nota reciente en Infobae que para los narcisistas “todos los demás tienen la culpa de lo que sale mal y ellos nunca se equivocan. También te exigirán mucho en una relación porque sienten que se les debe dar todo”, describió la experta.

Así, tener que lidiar con una persona narcisista puede incluir ser objeto de culpas injustas, desprecio o una falta total de empatía. Una estrategia para lidiar con alguien así, ponerles un límite y evitar ser heridos es actuar como una “piedra gris”, lo que significa dejar de responderle y volverse indiferente a sus demandas, como una roca.

El objetivo es hacer que la persona abusiva pierda interés y detenga su comportamiento antagónico, a fin de proteger el propio bienestar emocional.

La Licenciada Gabriela Martínez Castro (MN 18627), directora del Centro de Estudio Especializado en Trastornos de Ansiedad (CEETA), explicó a Infobae:

“El método de la piedra gris es una técnica a través de la cual nos vamos a mostrar de una manera fría, no reactiva, contundente, sin variar nuestros comportamientos y aparentes emociones ante una persona, por ejemplo, un narcisista, que permanentemente necesita manipularnos, que lo halaguemos o busca nuestra atención a través del confrontamiento. Y a través de este método, de esta metáfora, lo que nosotros vamos a hacer es absolutamente nada”.

Y continuó la psicóloga: “Siempre con respeto, no le vamos a prestar atención, ni halagarlo o confrontarlo. Esto significa tener una cintura importante porque no es muy fácil poner en práctica esta técnica, ya que hay que contener emociones porque, este tipo de personas suelen generar desbordes emocionales en las personas a quienes quieren manipular.

¿Qué es lo que va a pasar al mantener esta postura de la piedra gris, es decir, fría y sin reacción? Martínez Castro explicó que el narcisista, que desea halagos constantes, va a empezar a perder el interés en nosotros porque no le estamos dando lo que necesita para sobrevivir: aumentar su autoestima. “Porque por alguna razón la autoestima de esta gente es sumamente pequeña, motivo por el cual precisa alimentarla patológicamente de nosotros, ya sea a través de halagos o a través de confrontaciones, al lograr nuestra ira, nuestra bronca, nuestra reacción”.

Cómo aplicar el método

Enfrentar a un narcisista puede ser difícil, pero el método de la piedra gris propone mantener una postura fría y sin reacción para protegerse de su manipulación

Según Medical News Today, esta estrategia se puede aplicar de acuerdo a estas premisas:

Ser breve: al comunicarse con la persona abusiva, dar respuestas cortas a sus preguntas, como “sí”, “no” o “no sé”.

al comunicarse con la persona abusiva, dar respuestas cortas a sus preguntas, como “sí”, “no” o “no sé”. Ser objetivo: utilizar declaraciones simples y objetivas durante la conversación y evitar revelar opiniones o información personal innecesariamente. Esto mantiene la conversación impersonal.

utilizar declaraciones simples y objetivas durante la conversación y evitar revelar opiniones o información personal innecesariamente. Esto mantiene la conversación impersonal. Evitar el compromiso emocional: esto puede ser difícil, particularmente si una persona está actuando de una manera amenazante o antagónica. Para permanecer desapegado de la conversación, intentar enfocarse en respirar y evitar hacer contacto visual.

esto puede ser difícil, particularmente si una persona está actuando de una manera amenazante o antagónica. Para permanecer desapegado de la conversación, intentar enfocarse en respirar y evitar hacer contacto visual. Mantener la privacidad: evitar compartir información personal con ellos, incluso en las redes sociales.

El objetivo del método de la roca gris es básicamente aburrir a la persona narcisista. “A las personas tóxicas y a los narcisistas les encanta el drama”, afirmó la psicoterapeuta Lena Derhally.

Los narcisistas suelen ser personas complejas, con atributos y capacidades que los hacen atractivos, pero también tóxicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aman instigar y quieren lograr una reacción emocional. Con el método de la roca gris, la esperanza es que se aburran o se den cuenta de que no pueden obtener ninguna respuesta emocional de ti, y más o menos dejarán de involucrarte en su drama”, destacó la experta.

Añadió Derhally: “Dé respuestas breves y directas. En los mensajes de texto, eso podría ser un simple emoji o una respuesta de pocas palabras… no te pongas a la defensiva ni trates de defenderte; responde siempre de una manera plana, tranquila y sin emociones”.

Martínez Castro aclaró que el método suele funcionar muy bien, pero hay que repetirlo una y mil veces. “No va a ser gratuito, sobre todo al principio, porque genera un caudal de emociones negativas muy alto. Produce ira, odio, impulsividad, deseos de romper cosas, de gritar, insultar, dar portazos, contestar, pelear”, advirtió la psicóloga.

Y añadió: “Pero todo esto también lo podemos manejar. Es decir, justamente lo que tenemos que evitar es el desborde emocional para lograr nuestro cometido, que es no ser manipulados y arrasados por este tipo de personalidades”.

Los narcisistas aman el drama y buscan reacciones emocionales, la piedra gris los aburre y detiene su comportamiento – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta aconsejó otra técnica para controlar también las emociones, la llamada “reflejo de buzo”. “Esta técnica consiste en que cuando la persona se empieza a sentir desbordada emocionalmente y siente que no va a poder contenerse y va a contestar con una intensidad muy fuerte, ir al baño y colocar el rostro en el agua, en la pileta, entre cinco y siete segundos. Sacar la cara del agua y repetir el proceso entre dos y tres veces. ¿Qué es lo que produce esto? Hace que nuestras emociones sean más dominables y pasen a un estadio anterior antes de estallar, con lo cual logramos no responder, que es lo que tenemos que hacer para lograr no caer en las redes de este tipo de personas”.

Los riesgos ocultos

El método de la piedra gris puede ser suficiente para disuadir a algunas personas, pero no hay garantía de que funcione para todos. También conlleva algunos riesgos, dicen los expertos.

Algunos de ellos son que el comportamiento narcisista se intensifique. Si una persona utiliza el método de la piedra gris y el agresor no pierde inmediatamente el interés, puede intentar tácticas cada vez más dañinas para obtener una reacción. Esto puede llevar a que el abuso o la manipulación empeoren. En algunos casos, las personas pueden recurrir a amenazas o violencia si alguien no se comporta como quieren.

Martínez Castro advirtió: “En el caso de una pareja no es posible utilizar ni la técnica de la piedra gris ni el reflejo de buzo porque están involucrados de una manera emocional demasiado estrecha. Estos recursos se pueden a usar al principio de la relación como para poder comenzar un momento de despegue. Si existe una pareja de esa naturaleza, lo que tiene que suceder finalmente es terminar el vínculo y para esto sí es necesaria una ayuda psicológica y un apoyo muy fuerte”.

Y añadió: “Aún con un apoyo importante muchas veces, y por no decir la mayoría, es muy difícil salir de este tipo de vínculos. Hay que tener demasiados recursos personales y muy buen apoyo como para poder terminar con esta relación”.

Los expertos recomiendan que si se siente que la salud mental o física se está deteriorando debido a una relación con una persona narcisista, manipuladora o abusiva, debe buscar apoyo psicológico y familiar. También la planificación de seguridad y el cuidado personal son formas importantes de mantenerse emocional y físicamente seguros cuando el contacto con una persona abusiva es inevitable.