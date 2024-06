Netanyahu no fue informado de la «pausa táctica» en Gaza

Fuente: https://actualidad.rt.com

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que se enteró de la «pausa táctica» en el sur de la Franja de Gaza a través de los medios de comunicación y que la puesta en marcha de la medida no fue acordada con su Gobierno, informa el Canal 12 israelí.

«Con respecto a la noticia, que escuché por primera vez en los medios de comunicación esta mañana, dije que no es aceptable para mí y no estoy de acuerdo con ella«, afirmó el líder del país hebreo, refiriéndose al anuncio hecho por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre una «pausa táctica de la actividad militar» diaria en parte del enclave palestino para «aumentar los volúmenes de ayuda humanitaria» que entran a la zona. Según Netanyahu, ya se ha iniciado una investigación para averiguar «cómo tal mensaje se divulgó sin coordinarse con el nivel político».

En una intervención durante la reunión del Gabinete este domingo, el primer ministro se manifestó contrario a la pausa y recalcó que quiere la eliminación total de Hamás y que no se detendrá hasta que se cumpla este objetivo. «Tenemos un Estado con un Ejército, no un Ejército con un Estado«, indicó Netanyahu, manifestando su descontento con la decisión de las FDI. «Para alcanzar el objetivo de eliminar las capacidades militares de Hamás, tomé una serie de decisiones que no siempre fueron satisfactorias para el Ejército», agregó.

La pausa táctica, necesaria para suministrar ayuda humanitaria a los gazatíes, fue condenada también por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben Gvir. «Quien decidió decretar una ‘tregua táctica’ con fines de transición humanitaria, especialmente en un momento en que muchos de nuestros soldados están cayendo en combate, es un malvado y un necio que no debería continuar en su puesto«, escribió el funcionario en su cuenta de X. Además, confirmó que la medida no fue presentada ante el Gabinete y «es contraria a sus decisiones».