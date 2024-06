No es solo Yapacaní, una comisión de Sucre viaja a La Paz para exigir la aprobación del crédito para el Corredor Urbano

Fuente: Unitel

Los movilizados de Yapacaní no dan brazo a torcer por la aprobación de un crédito para un proyecto regional. Pero no es el único reclamo regional de este tipo puesto que en Sucre hay preocupación por la demora en la aprobación de un crédito que está enfocado a la celebración del Bicentenario del país.

Una comisión interinstitucional de Sucre viaja a La Paz para exigir a la Cámara de Diputados que trate y apruebe el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el cual se busca financiar el Corredor Urbano.

Así lo confirmó este martes el coordinador general del Corredor Urbano, Juan José Pacheco, al diario Correo del Sur.

La visita se da horas antes de la sesión que la Cámara Baja pretende instalar este jueves en La Paz en medio de la tensión por las movilizaciones en Yapacaní, en Santa Cruz.

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gustavo Cuéllar, informó que una reunión de instituciones decidió conminar al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, a “insertar” en el Orden del Día de la sesión de este jueves los proyectos de ley pendientes de Chuquisaca.

El legislador anunció que la brigada “acompañará” posibles movilizaciones, si sus demandas no son atendidas con prontitud.

El proyecto

El Corredor Urbano del Bicentenario busca cambiar la movilidad urbana en el centro de Sucre hasta 2025, cuando Bolivia cumplirá 200 años de su fundación.

Su costo total es de 43 millones de dólares: casi 20 millones se destinarán al parque lineal; $us 8,5 millones al cableado subterráneo; $us 9,7 millones al cambio de luminarias; casi $us 2,8 millones al fortalecimiento de la planificación y gestión urbana y $us 2 millones a la administración, gestión, auditoría y evaluación, según datos proporcionados por la Alcaldía, citados por el diario de la capital.

Yapacani

Una comisión de Yapacaní, en Santa Cruz, está en La Paz y ya se reunión con el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en esa instancia, Jerges Mercado, quien comprometió gestiones para abordar la norma en la próxima sesión.

Sin embargo, responsabilizó a los evistas y opositores de poner trabas en la aprobación de este tipo de créditos. La queja también fue planteada por el presidente Luis Arce, quien, sin embargo, dejó en manos del Legislativo la solución del conflicto.

Los movilizados exigen la aprobación del crédito para la construcción del tramo Norte Integrado – Yapacaní.

Los pobladores advierten con el cierre de válvulas del pozo Yarará X-2 y otra válvula este miércoles en caso de que no se apruebe la norma.