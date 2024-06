“No tenían que fallecer así”: San Julián salió a las calles para exigir justicia por muerte de padre e hijos calcinados

Los familiares de las víctimas apuntaron como principal sospechosa a Norma A., la madre de los niños y expareja del padre fallecido.

Santa Cruz, Bolivia.-

El barrio 6 de Agosto está sumido en el dolor y la indignación tras la trágica muerte de un padre y sus dos hijos, quienes fueron encontrados calcinados en la habitación que ocupaban. Este lunes 17 de junio, familiares y amigos de las víctimas realizaron una marcha desde el mercado local hasta la Fiscalía, exigiendo a las autoridades policiales y judiciales que esclarezcan los hechos y se haga justicia.

Los familiares de las víctimas manifestaron sus sospechas de que el incendio fue provocado. Apuntaron como principal sospechosa a Norma A., la madre de los niños y expareja del padre fallecido.

“Queremos justicia por esos niños que han fallecido, porque no tenían que fallecer, no se merecían eso, no tenían que fallecer así los tres, es una pena muy grande, han dejado un vacío grande, queremos que den con los culpables”, relató una familiar de las víctimas.

Sin embargo, Norma A. declaró que es inocente. “Yo sería incapaz de hacer algo así. Estaba criando solita a mis hijos. Cuando llegué y vi a la policía, les pregunté qué había sucedido. Me dijeron que ocurrió un incendio. Cuando supe eso, corrí hacia mi cuarto y empecé a gritar los nombres de mis hijos”, relató la madre de los niños de 7 y 4 años, quienes murieron junto a su padre en el siniestro.

Actualmente, dos personas se encuentran arrestadas en celdas policiales con fines investigativos. Se espera que el Ministerio Público tome sus declaraciones informativas para determinar su posible participación en el hecho.

San Julián exige respuestas claras y rápidas sobre esta tragedia que ha dejado a la comunidad consternada y a una familia destrozada.