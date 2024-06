“Nos han dicho que ya estaba sin vida”, familia de joven secuestrado en Shinahota se encuentra desesperada

La madre de la víctima asegura que hasta el momento no han logrado dar con su paradero, pese a que los supuestos captores se han comunicado con ellos dándoles datos confusos y errados de su paradero.

Aún no se da con el paradero de Brayan Estrada, joven de 24 años, a quien reportaron que había sido víctima de un secuestro en el municipio de Shinahota , zona del Trópico de Cochabamba.

“No se sabe nada, desde que me ha dicho, voy a ir a trabajar con mi amigo, ha sido desde domingo en la noche, como a las 22:30. Nos han dicho al lado de San Gabriel, ahí recójanlo, pero no había nada, no sé dónde estará”, dijo la mujer consternada a UNITEL.

Asimismo, asegura que la cantidad de dinero que les pidieron para liberarlo es muy alto y señalan que no cuentan con el monto.

“Nos han pedido 50 mil dólares, pero no tenemos nosotros esa cantidad, tampoco nos han dicho el tiempo; porque después nos han dicho que ya estaba sin vida, ya no sé qué hacer”, manifestó la madre del joven.

La mujer se siente impotente ante la situación, por lo que entre lágrimas, pidió ayuda para dar con el paradero de su hijo.

“Yo he criado solita a mis hijos, soy viuda, con tanto sacrificio los he criado, nosotros no tenemos cuya plata, él (Brayan) es el mayor de todos ellos”, contó.

Pese a todo, la mujer no pierde la esperanza de hallar con vida a su hijo de 24 años, ya que cree que los hombres pueden haberle mentido para presionarla y que consiga el dinero.

De momento, se conoce que tanto la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) como la Fiscalía se encuentran tras los rastros de esta persona y de los presuntos captores, por lo que se han desplegado en diferentes zonas.