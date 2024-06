Notas sobre la economía y política en el Estado Plurinacional cocalero

Se agudiza la Inflación y los dólares se esconden y se van.

La inflación que tenemos se debe principalmente por la emisión monetaria sin respaldo de producción y exportaciones. Los gobiernos populistas cosechan sin sembrar y esto lo hacen prestándose productos varios de los vecinos, que luego no devuelven. En la Argentina, Milei busca declarar la emisión monetaria como «delito de lesa humanidad».

Los dólares no los tenemos, ni los producimos; nos lo entregan los compradores en pago de los productos, bienes y servicios legales que les vendemos. Si no exportamos no hay dólares, solo los de la pichicata.

Como escasean los dólares, a la fecha 18 de junio del 2024, el boliviano tiene dos cotizaciones, la oficial (6.96 bs) y en la calle (9.36 bs).

El problema de los dólares. “Para exportar cinco toneladas de cocaína a España, los narcos debieron pagar cuatro millones de dólares, a dos Ministerios y algunos policías”. Informo Evo desde su Radio kawsachun coca en el Chapare, un nombre que viene de “Chapar”.

El Evo conoce muy bien este negocio y los ingresos anuales que generan la venta de cocaína, los que ahora llegan a los 8.000 millones de dólares anuales.

La Industrialización estatal, que promueve el Lucho, no genera ganancias para el país, pero sí comisiones para los masistas. Aunque no para todos.

En la economía privada, para decidir una inversión, tenemos que lograr más beneficios que costos, es decir, ganancias. El modelo Luchista de industrialización es comprar empresas, no interesan los costos y beneficios, lo importante son las comisiones.

Según cifras oficiales de tres empresas públicas. La Planta de Amoniaco y Urea exportó alrededor de 97 millones de dólares. La Empresa Azucarera San Buenaventura, 9.68 millones de dólares por la venta de azúcar y alcohol y Comibol tuvo utilidades de 25 millones de dólares en 2023.

La utilidad total de estas tres Empresas Estatales en todo el 2023 apenas alcanzaría para cubrir la importación de diésel del mes de marzo de 2024.

Bloquivia sin clima para las inversiones.

“Evo instituyo la Cultura del enfrentamiento permanente, donde todo problema se lo encara mediante el bloqueo. Y así es como nos empobrecemos en Bloquivia”. Pukymon.





La jornada pasada, 13 de junio, el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó al país para reunirse con su par boliviano y con el Empresariado. Con este sector tuvo una reunión especial para ofrecerles un clima de inversión óptimo en su país.

El Gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, sostuvo que la oferta del presidente de Paraguay, Santiago Peña, al empresariado boliviano es seductora y así lo expreso:

“El clima para hacer negocios del Paraguay es tentador, bastante diferente al nuestro: allá hay paz social, previsibilidad política, certidumbre económica, garantía de libre exportación, pleno acceso a la biotecnología, no hay problemas cambiarios, hay un trabajo público-privado por la competitividad para conquistar mercados externos, hay energía y mano de obra barata, un sistema impositivo sencillo y un gobierno que colabora con el sector privado para facilitar su labor de inversión, producción, exportación, etc.”.

No es novedad que muchas empresas bolivianas comenzaron a migrar hacia Paraguay desde hace años por el clima de inestabilidad social que tiene Bolivia, donde todo se resuelve con medidas de presión, como el bloqueo de carreteras.

Receta fácil de un emprendedor.

“Eliminen impuestos o redúzcanlos a la mitad, quiten el ITF, anulen subsidios y bonos, apoyen la inversión con leyes favorables. Protejan al emprendedor”. Pukymon.

Es urgente y necesario cambiar el Gobierno populista cocalero, a sus funcionarios y su modelo de política y economía, centralista, estatista, sin seguridad jurídica y enemigo de la libertad y la propiedad privada.

La República Democrática Federal es la meta, donde el ciudadano pueda en libertad y seguridad, trabajar, crear y construir su vida y su destino.

Por lo que vemos, la cosa está jodida, el Chavo ya se murió y ahora: ¿Quién podrá defendernos? Yo, tú, él, vosotros, ellos. En realidad, solo nosotros y todos juntos