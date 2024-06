Noticias varias de Bloquivia

“Mientras haya rebaño, habrá pastores”. Pukymon.

Rol de la fuerza pública.

Leímos que hace unos días: “La Fuerza Pública enfrento a unos comerciantes que portaban zanahorias de grueso calibre y los atacaron valientemente”. Los que portaban polvo blanco tenían vía libre.

Manejo de las instituciones del Estado a nivel nacional y local.

El grave problema que tenemos los ciudadanos es que las Instituciones del Estado se han podrido y están en manos de Mafias, las mismas que se fueron conformando alrededor de los distintos grupos políticos que asumieron el Gobierno del país y ahora éstas manejan absolutamente todo el aparato público.

Todo Ministro que asume, es bloqueado por la burocracia y nada se tramita y decide en el Ministerio sin previo análisis y autorización de la mafia. La Mafia antigua, rápidamente se reúne con el equipo de la autoridad entrante y negocian como compartir los negocios.

Los jefes de las mafias manejan la información y la gestión. Algunas de estas mafias han permanecido por años y tienen una gran experiencia en el manejo de las Instituciones y la tramitología.

En el país no se aplican las leyes ni normas institucionales y cuando la gente se ve obligada a cumplir con la tramitología que exige la burocracia, como no tiene experiencia acuden a las amistades y a los familiares que están dentro de la Institución, pero no consiguen nada.

El problema es que la gestión no sigue normas, es un embrollo y para lograr el objetivo, hay que conocer quien Comanda cada trámite y el precio. Los que conocen de esto, son los servidores públicos de las logias masistas, que saben sortear estos trámites complicados para cualquier cosa, para cada trámite o autorización. Eso sí, siempre es necesario pagar y no es poco.

Dólares en el corralito masista

A fines del año pasado y por instrucciones del Cajero, se permitía a los depositantes sacar de sus cuenta de Banco los dólares que habían depositado. Eran 400 verdes por día, o sea 2.400 a la semana. Este año 2024 solo 200, vale decir 1.200 a la semana. La cosa se puso fea y bajaron a 100 por día, es decir 600 por semana.

Ayer para pagar una deuda quise sacar algo de mi plata y me dijeron que solo puedo sacar 300 dólares a la semana. Puedo sacar 50 dólares por día, o los trescientos de un saque y volver en siete días.

El Cajero ahora tiene en su Corral los dólares ajenos.

Racismo y enfrentamientos.

El presidente Lucho, arma su guerra económica usando la plata del Estado y lo hace subsidiando a los productores del altiplano y boicoteando a los del oriente.

Como él quiere debilitar a los pueblos orientales que se le oponen, subsidia a sus hermanos para que produzcan su propio aceite y carne de pollo y los exhorta textualmente diciendo: “Hermanos, no tenemos por qué estar comprando a esos otros Departamentos”.

El Davichito Hardstone es muy astuto, él se erigió últimamente en Jilata Trifalico: Presidente, Vicepresidente del país y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.