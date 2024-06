Nvidia adelanta a Apple y ya es la segunda empresa más valiosa del mundo. Una hazaña impulsada por la inteligencia artificial

Y finalmente ocurrió. Después de meses de enorme crecimiento por parte de la compañía conocida por ofrecer sus tarjetas gráficas, Nvidia ha sobrepasado finalmente a Apple en valor de mercado, convirtiéndose en la segunda compañía mayor valorada del mundo tras Microsoft. Y no, su reciente éxito no ha sido precisamente por sus tarjetas RTX, sino por sus soluciones frente a un sector que comenzó a explotar hace un par de años y aún no hemos rasgado ni la superficie: la inteligencia artificial generativa.

Los inversores continúan confiando en la empresa que ha posibilitado muchos de los productos basados en inteligencia artificial de los que contamos hoy día. De esta manera, Nvidia entra al grupo de las compañías que han alcanzado los tres billones de dólares en capitalización bursátil.

Nvidia pasa a Apple y ya es otra compañía valorada en más de 3 billones de dólares

En el momento de escribir esta noticia, Nvidia se sitúa en 3,01 billones de dólares, mientras que Apple se mantiene en los 3 billones, bajando este miércoles a los 2,99 billones de dólares. Se espera a que sus posiciones vayan rotando cada poco, pues están a décimas de diferencia.

Desde que la empresa anunció sus resultados del primer trimestre financiero del año (en mayo), Nvidia ha crecido un 24%. En lo que llevamos de año, la empresa ha crecido un 153,4%, cifras históricas que hacen disparar el valor de cada acción a 1.221 dólares.

Nvidia tiene actualmente una posición privilegiada, tanto en el desarrollo de soluciones gráficas como en cuota de mercado de chips para IA. Se estima que Nvidia controla el 80% de la cuota de mercado de chips con IA para centros de datos, algo muy atractivo para aquellas compañías que buscan soluciones de almacenamiento y ejecución en la nube.

Para dar contexto a esto, tan solo en el último trimestre financiero, las ventas en chips con IA para centros de datos han supuesto un 86% de las ventas totales de la compañía, obteniendo unos ingresos de 22.600 millones de dólares. Esto supone un crecimiento de venta del 427% respecto al pasado año.

En lo que respecta a Apple, su negocio muestra síntomas de ralentización. Sus últimos resultados anuales evidencian desaceleración, con un ritmo de crecimiento de apenas un 5,8%. A pesar de que sigue contando con una posición privilegiada, en la carrera por el desarrollo de la IA, Apple aún no ha contribuido todo lo que nos gustaría, al menos públicamente.

Como curiosidad, Apple fue la primera empresa de valor público del mundo en llegar al billón y a los dos billones como valor de mercado. De hecho, no fue hasta este mismo año cuando fue sobrepasada por Microsoft como compañía con mayor capitalización en bolsa. Nvidia ha sido mucho más volátil que Apple en bolsa. Fundada en 1991, la compañía centró sus esfuerzos únicamente en el gaming, hasta que con el tiempo comenzó a diversificar su negocio ofreciendo chips para múltiples tipos de equipos, incluyendo grandes centros de datos.

Nvidia se encuentra en la cresta de la ola en lo que a inteligencia artificial se refiere. El viernes 7 de junio, la compañía hará un Split 1:10 para facilitar el acceso a pequeños inversores. Los inversores están encantados por el rendimiento de Nvidia, lógicamente, y se espera a que el valor de sus acciones sigan creciendo más en 2025, por lo que todo indica a que la compañía liderada por Jensen Huang estará durante mucho tiempo en esa posición privilegiada.

