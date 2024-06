Omar Yujra lamenta “intransigencia” de médicos y desmintió cualquier interpretación que sugiera una jubilación forzosa en el PL 035

En un contacto con Radio Éxito, Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, expresó su profunda preocupación ante el paro de 96 horas por parte del sector salud que se lleva adelante desde este lunes 17 de junio. Yujra destacó los esfuerzos realizados para establecer un diálogo constructivo y resolver las diferencias en torno al Proyecto de Ley N°035/2023-2024.

Fuente: https://exitonoticias.com.bo

“Nosotros lamentamos muchísimo este anuncio (de paro) y lo que está llevando adelante este perjuicio los del sector salud.

Lamentamos mucho porque hicimos todos los esfuerzos para poder sentarnos en una mesa de diálogo donde podamos escucharnos y pese a que se explicó de forma detallada todos los aspectos técnicos y jurídicos sobre los alcances del proyecto de ley, lamentamos mucho que nuevamente estén en las calles perjudicando a la población”, afirmó Yujra.

El parlamentario explicó que el Proyecto de Ley N°035 nació de una petición de la Central Obrera Boliviana (COB) y tiene como objetivo incrementar las rentas de jubilación a través del fondo solidario y establecer un mecanismo de chequeo médico para personas mayores de 65 años.

Este chequeo médico está diseñado para evaluar el estado de salud de los trabajadores y proteger su vida laboral.

Yujra explicó que se ha mantenido un diálogo extenso con el sector salud, detallando el origen y los beneficios del proyecto de ley. Sin embargo, lamentó la persistente oposición de este sector, que exige la eliminación de la Disposición Adicional Única, la cual estipula que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse voluntariamente a un examen médico.

“Nosotros, como asambleístas, en mi caso como presidente de la Comisión, nos hemos sentado con todos los sectores precisamente escuchando pero también dando a entender todas estas posiciones. Lamentamos mucho que nuevamente el sector salud esté perjudicando a la población.

No le perjudica al gobierno nacional, no le perjudica a la Asamblea Legislativa, el único perjudicado es el ciudadano de a pie y lamentamos mucho esta situación”, subrayó Yujra.

El presidente de la Comisión también desmintió cualquier interpretación que sugiera una jubilación forzosa, afirmando que no existe tal disposición en el proyecto de ley. Yujra reiteró que el objetivo es encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a todas las partes involucradas.

“Lamentablemente, lo que ellos mencionan es que no quieren la disposición adicional única y bueno eso creo que raya en la intransigencia y al final del día el único perjudicado con esta postura es el ciudadano de a pie que no tiene en este momento atención en salud. Hemos visto diferentes personas que están sufriendo por la no atención del sector”, señaló.

A pesar de las tensiones, Yujra reafirmó la apertura de la Asamblea Legislativa al diálogo y la búsqueda de consensos. “Las puertas de la Asamblea están abiertas al diálogo para poder continuar el debate dentro de la Asamblea Legislativa, no en las calles, no perjudicando a la población”, concluyó.

El Proyecto de Ley N°035/23-24 busca modificar los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, proponiendo una mejora de hasta Bs 1.000 en las rentas bajas de los jubilados y abriendo la posibilidad de jubilación voluntaria a los 65 años previa evaluación médica.

Desde la Asamblea Legislativa se instó a todas las partes a retomar el diálogo y encontrar soluciones consensuadas que beneficien a todos los ciudadanos.