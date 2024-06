Once días de paro de EMAQ, trabajadores de aseo urbano mantienen vigilia afuera de la Alcaldía de Quillacollo

Con letreros, banderas y hasta botellas, los trabajadores protestan en puertas de la Alcaldía para ser escuchados por las autoridades y que se cumplan sus demandas.

“Estamos en el día número once, hasta el día de hoy nuestras autoridades no nos escuchan, estamos pidiendo nuestros derechos laborales por haber ganado un laudo arbitral en 2022, queremos que se cumpla, no hemos pedido todo, estamos pidiendo una parte de ese laudo arbitral, pero estas autoridades no nos quieren cumplir, quieren hacer desaparecer nuestra antigüedad y nosotros no vamos a permitir, porque en la actualidad nosotros no tenemos vacaciones, no nos pagan feriados, ni domingos que trabajamos”, dijo una de las representantes del sector.

Desde la Alcaldía habían calificado como ilegal la medida de los trabajadores, por lo que se tiene previsto que esta jornada la Dirección del Trabajo se pronuncie respecto a la demanda del laudo arbitral.

El municipio espera conocer la postura de esta instancia para que resuelva el conflicto con este sector.