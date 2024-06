Opositores tildan de farsa la pelea del MAS tras llamada de Arce a Evo durante la toma militar

El diputado Romero observó una desesperación en ambas facciones en busca de la unificación del partido, aseguró que no lograron su cometido por separado por el control del poder.

Fuente: ANF

La oposición tradicional en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) calificó este viernes de una farsa la pelea interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) tras revelarse que el presidente Luis Arce y Evo Morales sostuvieron una llamada telefónica durante la sublevación militar.

El diputado de Creemos Andrés Romero observó una desesperación en ambas facciones en busca de la unificación del partido, aseguró que no lograron su cometido por separado por el control del poder.

“No creo en esa pelea, para mí es una farsa, son burreras. En realidad, es una pelea de hermanos y el papá TSE los va a juntar a los dos (…). En su momento dirán que lo importante es el Instrumento (político), las organizaciones sociales, el proyecto político y sigamos como familia. Se van a nuclear nuevamente; esa pelea es una farsa mayúscula, no existe”, declaró Romero a la ANF.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga coincidió en que el telefonazo de Arce a Evo demuestra que toda la pelea interna es una cortina de humo para tapar la crisis económica y la falta de gestión del Gobierno.

“Imagínese, había una ruptura entre evistas y arcistas y ahora resulta que Arce le llamó Evo y lo respaldó a través de sus redes sociales. Prácticamente, esta payasada de ‘autogolpe’, ha servido para que el MAS se unifique”, argumentó Astorga.

Ayer, el jefe de Estado dijo que se comunicó con Morales en plena sublevación militar en la Plaza Murillo para alertarle sobre la “intentona golpista”, porque lo tenía “claro”, que primero iban a ir por él y luego por el expresidente.

“Fue una comunicación muy corta, muy rápida, porque en ese momento yo tenía todos los teléfonos sonando…, fue una conversación de segundos, nada más, cuando yo le pase esa información para que tome sus recaudos,”, declaró Arce en conferencia de prensa.

Hoy, Morales confirmó que recibió una llamada del presidente Arce a las 14:40 horas del miércoles y le respondió que el excomandante Juan José Zúñiga no tiene apoyo militar porque no fue el primero de su curso. Le sugirió nombrar a otro comandante inmediatamente.

“A las 02.40 (pm) me llamó la ministra (de la Presidencia). Me pasó rápidamente al Presiente quien me dijo: el golpe (de Estado) ha empezado. Yo le dije: usted ha dado tanto poder al general Zúñiga sin respetar la antigüedad ni la institucionalidad”, declaró Morales.

Entre tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea advirtió que el gobierno pretende redireccionar y apuntar como autores de la toma militar de la Plaza Murillo a la oposición en el país, hecho que podría generar persecución.

Desde el 2022, las facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), arcistas y evistas, se encuentran en una pelea interna por el control del poder en la ALP, en la dirección nacional del MAS y en el Pacto de Unidad. Las acusaciones subieron de tono al punto que los seguidores de Evo Morales desconocieron a Arce como parte del partido.

Las organizaciones sociales se encuentran divididas y en la ALP los evistas son tildados, por el oficialismo del Gobierno, como la “nueva derecha interna”.

