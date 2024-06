Con la cumbre convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para definir el calendario electoral y el devenir de las judiciales, el presidente de una de las comisiones encargadas del proceso de preselección de postulantes, Roberto Padilla (MAS), afirmó que con o sin elecciones primarias, las judiciales deben realizarse este año.

“Sin elecciones primarias o con elecciones primarias, nosotros vamos a continuar (…), queremos que las elecciones judiciales se terminen este año, no queremos que se sigan dilatando”, afirmó a los medios el presidente de la Comisión Mixta de Justicia.

TSE

Este martes, el TSE convocó a las fuerzas políticas, los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, además de un representante del Ejecutivo, a participar de una cumbre para definir la pertinencia de la realización de las primarias.

Estos comicios están programados para agosto o septiembre. Sin embargo, su realización significaría que las judiciales no puedan llevarse a cabo, debido a que, de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, no se pueden realizar dos procesos electorales en simultáneo.

Actualmente, las comisiones buscan dar continuidad al proceso de preselección, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocara el fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que paralizó todo el proceso, el 30 de abril.

Con el calendario desfasado, las comisiones exigían una resolución de la Asamblea para poder continuar legalmente con el proceso. Pese a la insistencia de no convocar a sesión del pleno por parte de David Choquehuanca, un viaje del presidente Luis Arce a Rusia le permitió a Andrónico Rodríguez, titular del Senado, asumir interinamente la presidencia de la Asamblea.

Durante una sesión atípica, convocada por él, el 6 de junio la Asamblea emitió una resolución para que las comisiones continúen con la preselección.

Ahora las comisiones tendrían, a la espera de si la sesión se reconoce como legal, facultades para retomar la evaluación oral y escrita de los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y el TCP.

Receso Legislativo

Sin embargo, con el receso legislativo siendo tratado este martes en la Asamblea, Padilla consideró que ello puede ser una nueva “excusa” para no continuar con el proceso y, por ello, se plantean no acatarla.

“Estamos analizando, porque se supone que las comisiones tenemos que avanzar; para nosotros no hay recesos, no hay feriados, no hay domingos. Esperemos que no sea excusa para no continuar con la preselección”.

La Comisión Mixta de Justicia no pudo instalar su sesión este martes, debido a la ausencia de los diputados arcistas. El encuentro se reprogramó para las 08.00 de este miércoles; Padilla espera que todos asistan para “destrabar el proceso”.