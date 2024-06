“Pagué $us 4.500”: mujer relata que entregó dinero a una funcionaria municipal de Santa Cruz para un ítem que nunca recibió

Fuente: Unitel

Una mujer volvió a denunciar que en septiembre de 2022 pagó una suma de dinero a una funcionaria de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra a cambio de un ítem que hasta el momento no se le entregó. Tras hacer conocer el caso la denunciada le propuso devolverle el dinero, pero esa opción tampoco se hizo efectiva.

“Mediante una amiga conseguí su número para un ítem municipal, ella recibió el dinero y no me dio el ítem. Me cobró 4.500 dólares, le entregué en (secretaría) Medio Ambiente. Me reuní con ella, le saqué foto porque no tenía documento que avale esto”, sostuvo la mujer que prefiere guardar su identidad.

La víctima señala que en septiembre de 2022 ella pagó y el ítem debía activarse en octubre, con el cargo de bioquímica, y que su trabajo sería en el Distrito 12 de la capital cruceña.

“No salió, me sigue posponiendo, dice que me devolverá el dinero, pone fecha y nada. Desde 2022, en septiembre que me viene posponiendo”, agregó la mujer que tuvo que endeudarse con su pareja para poder juntar los $us 4.500.

El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, dijo la tarde del martes que se reuniría con el encargado de la secretaría de Medio Ambiente, para que se retire a la mujer que cobró el dinero a cambio de un ítem.