Panificador advierte incremento paulatino del pan a 0,80 ctvs por subida de costo de harina y azúcar

El sector panificador se reunirá el viernes en un ampliado de emergencia porque es “insostenible” mantener el precio ante una realidad de incremento de costos en la canasta familiar.

El dirigente de los panificadores artesanos de la ciudad de La Paz, Dandy Mallea, advirtió este miércoles de un posible incremento paulatino del precio del pan de 0,50 a 0,80 centavos (ctvs), producto del incremento en el precio de la harina y el azúcar.

“Ya habíamos anunciado anteriormente la reposición de precios, no una elevación (…), pero va ser de forma gradual, posiblemente. De alguna forma les adelantamos porque aplicar de 0,50 a 0,80 centavos va ser algo traumático. (…) esta es una posición que varios compañeros hicieron en una reunión anterior. (Es decir), la elevación, en este caso la reposición (del precio) a la unidad del pan, va ser de forma gradual”, declaró Maella.

El dirigente explicó que en la actual coyuntura, es insostenible para los panificadores mantener la unidad de pan a 0,50 centavos. En ese sentido, informó que el próximo viernes este sector sostendrá una reunión de emergencia para tomar medidas de hecho.

Argumentó que un posible incremento en el costo del pan se justificaría por la subida en el precio del quintal de la harina importada. Dijo que subió al menos Bs 40 por quintal; es decir, normalmente adquirían a Bs 210, pero ahora está compran a 250.

Asimismo, el quintal de azúcar San Aurelio se elevó de Bs 235 hasta 265 y en el caso de la marca Guabirá está hasta en Bs 270, según Maella.

En relación al abastecimiento que realiza la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), el dirigente dijo que empezó a racionar, asimismo que “no es de buena calidad” y no sirve para elaborar salteñas, llauchas y otras masitas.

“Esperemos que la población nos pueda comprender, no podemos aguantar más, todo ha subido (…) Todos nos estamos amarrado el cinturón y lamentablemente no hay circulante en el país y no sabemos qué vamos hacer. Es un descalabro la economía del país”, argumentó.

