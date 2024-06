Para cuidar la salud de la población el Ministerio de Salud presenta las empresas de sal y harina que cumplen con la fortificación

Con el objetivo de prevenir la malnutrición en el país, el Ministerio de Salud y Deportes presentó este martes las 14 marcas de sal y 10 de harina de trigo que cumplen con la fortificación de sus productos, para los cuales se realizaron muestreos de laboratorio en los nueve departamentos del país.

Fuente: UC/MSyD

“Tenemos el resultado de estudios de análisis de más de 9.309 muestras de empresas de sal, y de estas muy pocas, están cumpliendo la fortificación, las que cumplen son las que tienen que estar en el mercado”, explicó el viceministro de Promoción Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enriquez Nava.

La fortificación de alimentos de consumo masivo como sal con yodo y la harina de trigo con hierro y vitaminas del complejo B, y aceite vegetal con vitamina A, tiene el propósito de contribuir a la prevención de la malnutrición por deficiencia de micronutrientes en la población.

En Bolivia existen 54 marcas de sal con Registro Sanitario, de las cuales solo 14 cumplen el nivel de fortificación a nivel nacional, lo que corresponde al 26%. Estas marcas son: seis de Oruro, cuatro de Cochabamba, tres de La Paz y una importada. Respecto a la harina de trigo, solo 10 marcas cumplen con la normativa de fortificación: tres nacionales, tres de La Paz, dos de Santa Cruz, una de Potosí y una de Cochabamba. De las marcas importadas de harina, de procedencia argentina, 11 de 34 cumplen con el nivel aceptable de fortificación.

Para estos resultados, se analizaron 9.309 muestras de sal de las empresas, de las cuales el 63,1% están incumpliendo la normativa y el 36% tienen valores de Yodato de Potasio dentro del rango de fortificación. En cuanto a la harina de trigo, se procesaron 2.055 muestras, de las cuales el 26,2% están incumpliendo la normativa y el 72,1% tienen valores de hierro que cumplen el nivel mínimo de fortificación.

El país cuenta con la Red de Laboratorios de Micronutrientes, coordinada por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), conformada por 13 laboratorios a nivel nacional que realizan la vigilancia de yodo en sal y de hierro en harina mediante métodos de ensayo normalizados.

Todo se realiza en cumplimiento con la normativa de fortificación de alimentos: D.S. Nº 8338 del 17 de abril de 1968, D.S. Nº 24420 del 27 de noviembre de 1996 y D.S. Nº 28094 del 22 de abril de 2005.

El consumo de sal yodada previene consecuencias para la salud como el bocio, hipotiroidismo, aborto espontáneo, anomalías congénitas, cretinismo endémico, deficiencia mental, baja estatura y otras. El yodo es un micronutriente sensible al calor, por tanto, su manejo dentro del hogar también es importante: 1) Coloque la sal yodada en un envase no transparente y con tapa, y no lo deje abierto. 2) Aleje su envase de sal yodada del calor de su equipo de cocina. 3) Almacene su envase de sal yodada lejos de la luz y en un lugar seco. 4) No introduzca otro tipo de alimento como arroz a su salero, debido a que se pierden los beneficios de la fortificación. 5) Realice pruebas caseras de detección de yodo en sal, por la salud de su familia.

En tanto, la harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas del complejo B ayuda a prevenir la anemia, que incrementa el riesgo de mortalidad materna y perinatal, prevalencia de niños con bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento y desarrollo mental. El consumo de aceite vegetal fortificado con vitamina A contribuye a mejorar las defensas y prevenir problemas visuales como infecciones, xerosis, ceguera y otros.

Marcas de sal (14) que cumplen con la fortificación:

Universal, Perla Andina, Ketal (La Paz)

Hipermaxi, Salsita, El Salserito, Salsero (Cochabamba)

Universo, Blanquita, Condorito, Niko-Sal, Pura Sal (Oruro)

Niño Salvador, Lobos (Chile)

Marcas nacionales (10) de harina de trigo:

Bella Flor (Potosí)

Aurora, Nutrivida, BellaFlor (La Paz)

San Nicolás (Cochabamba)

Paloma, Famosa (Santa Cruz)

Princesa, La Suprema, EMAPA (Nacional)

Marcas argentinas (11) de harina de trigo:

Harinísima, Marimbo, Singular, Florencia, Guadalupe, Taurocor, Adelia María, Cañuelas, Letizia, Estupenda y Donna Luisa.